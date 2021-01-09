Для абитуриента перед поступлением возникают множество сомнений и мыслей, в частности выбор будущей профессии и будущего вуза. Многим хочется, чтобы образование было качественным. И среди молодежи все популярнее становится образование за границей.

При этом студент может выбрать самые разные пути поступления: купить обучение, получить грант или же поехать по программе обмена, сообщает издание Education.

Интересно Вузы также смогут подключиться к электронным журналам

Выезжая за границу, студент получает множество преимуществ: возможность путешествовать, выучить другой язык и завести новых друзей. Но здесь встает ключевой вопрос – чем отличается европейское образование от украинского? И стоит ли поступать в вузы Украины или лучше поехать в Европу?

В чем разница между европейскими и украинскими вузами

Студенты и преподаватели

Украинскому студенту нужен диплом (бакалавра или магистра), а среднестатистического преподавателя интересуют карьера и деньги. В то же время студентам абсолютно ничего не нужно от преподавателей, а преподавателям – от студентов. Такая ситуация в большинстве университетов в Украине.

Если же удалось поступить в ВУЗ в Европе, то в плане отношений между преподавателем и студентом вы сразу заметите разницу. Европейскому преподавателю очень важна личность студента, поэтому там вы редко услышите свою фамилию. Ваше имя он выучит уже на второй паре.

Там присутствует субординация, но с педагогом всегда можно поспорить. Также там обязательно присутствуют отзывы о студенте от преподавателя.

Доступ к Wi-fi

В каждом учебном корпусе европейского вуза есть бесплатный Wi-fi. А все благодаря тому, что главное условие развития личности и постоянного получения знаний за границей – это доступ к информации.

К тому же, это необходимая часть учебного процесса: некоторые занятия просто невозможны без свободного доступа к сети.

В то же время в Украине в технологическом плане полный провал. Наличие интернета в каждой аудитории – это фантастика для каждого украинского института и университета.

Так, во многих учебных заведениях есть интернет, но здесь существует множество ограничений в плане доступности и качества связи.

Библиотека

Многие украинские преподаватели на первом же занятии отправляют студента в библиотеку. При этом, удивляет консервативность отношения к современным достижениям цивилизации, ведь сейчас почти все можно найти онлайн.

Зато в европейских вузах поиск в библиотеке занимает не более пяти минут: все компьютеризировано, а большинство книг можно взять домой и почитать. Библиотека работает чуть ли не до полуночи.

Например, в европейских вузах студенту дают на прочтение две небольшие статьи в электронном формате. Он должен сформировать собственное мнение по этому поводу и обсудить это на занятии с другими студентами и преподавателями.

Так что же заставляет европейцев ехать в Украину? У нашего образования есть преимущества, хотя их и в самом деле немного: уровень подготовки по некоторым специальностям действительно высок, а цена – значительно ниже многих европейских стран.

Также у нас есть очень качественные высшие учебные заведения. Особенно, если вам нужны конкретные специальности, конкретные навыки и умения.