Бесспорно, системы образования разных стран имеют свои особенности и традиции. В частности, в них отличаются и подходы к домашней работе. Чем же похожи, а чем отличаются домашние задания в Украине и США – читайте в материале.

Цель домашних заданий

Цель домашнего задания в США заключается в формировании навыков непрерывного обучения или lifelong learning. Ученики также могут углубить и закрепить знания, полученные в школе или университете, сообщает издание Education.

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В Украине же эксперты рекомендуют такой же подход. Но пока наши школы еще не смогли отказаться от старой практики накопления знаний без их практического применения. И это продолжает уменьшать мотивацию учащихся учиться самостоятельно.

Целесообразность и объемы

Ученые отмечают, что количество домашнего задания и время, проведенное за книгами, не всегда определяют качество выполнения работы. Это главный принцип, которым пользуются учебные заведения в США.

Поэтому некоторые американские школы организуют домашнюю работу по "правилу 10 минут". Так, умножая 10 минут на класс, можно определить количество времени, которое отводится на выполнение домашнего задания учениками разного возраста. Например, девятиклассники не должны тратить на домашнее задание более 90 минут и т. д.

В то же время в Украине ученики пока не замечают значительных изменений в аспекте сокращения домашнего задания. Поэтому часто большой объем материала для самостоятельной работы становится главной причиной стресса и тревожности. А это негативно влияет на эмоциональное состояние учеников и академическую успеваемость.

Типичные домашние задания в Украине и США

В США домашние задания разработаны так, чтобы принести пользу. Кроме того, в каждой задаче должна быть четкая цель. Формулировка цели помогает определить актуальность задачи и мотивировать учеников или студентов тщательно его выполнить.



Ученица выполняет домашнее задание / Фото tascsoftware

Письменные задания в образовательных учреждениях США популяризируют навыки критического мышления. Речь идет о том, чтобы студенты принимали активное участие в процессе обучения, могли обосновать собственное мнение и понимали причинно-следственные связи между идеями и явлениями.

Список задач весьма разнообразен: эссе, научно-исследовательская работа, изучение и анализ примеров, доклад и так далее. Также достаточно популярны онлайн дискуссии в форме постов, где студенты могут обсуждать предложенные темы.

Американские учителя уделяют много внимания экспериментам и развитию креативных способностей учащихся и студентов.

В Украине эта цель сейчас также приветствуется. Поэтому, в наших школах растет количество продуктивных и творческих упражнений. Учителя все чаще предлагают ученикам выполнять проекты, как индивидуальные, так и групповые. Больше поощряется совместная деятельность.

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Интересно, что большинство домашних заданий в США выполняются онлайн. Это значительно облегчает работу как учеников, так и учителей. Студенты получают большую свободу, ведь могут выполнять задачи в любом месте и в любое время с помощью смартфона, планшета или компьютера.

Что же происходит в украинских школах? Из-за пандемии COVID-19 образовательные учреждения были вынуждены перейти на онлайн обучение. Но у нас организованной и надежной системы онлайн образования до сих пор не хватает.

Эксперты уверяют, что еще несколько лет назад можно было найти значительное количество различий между системой организации домашних заданий в Украине и США, но сегодня оно уменьшилось в разы. Опыт других стран помогает нашим школам прогрессировать.