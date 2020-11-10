Опрос родителей и учителей относительно дистанционного обучения показал, что многие люди не видят разницы между дистанционным обучением и обучением онлайн. В то же время большинство экспертов различают эти понятия.

Поэтому издание "Українська правда. Життя" обратилось за разъяснениями к образовательным экспертам. Чем же отличаются эти формы обучения – читайте ниже.

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Соучредитель и преподаватель альтернативной школы "БеркоШко" Валентина Мержиевская уверяет, что онлайн-обучение – это часто вынужденная форма, которая наследует методы очного обучения. Обычно, это просто показ презентаций и видео, проведение онлайн-тестирования и тому подобное.

Однако дистанционное обучение, по словам эксперта, это принципиально другой подход к взаимодействию. В частности, учитель может не встречаться с учениками в онлайн-трансляциях, а только при необходимости сопровождать в чате.

"Дистанционное обучение имеет широкий спектр технических возможностей – аудио-подкасты, видеоролики, разнообразные тренажеры и онлайн-тесты. Но Главной особенностью является тщательное отслеживание успеваемости ученика", - заявляет Мержиевская.

То есть онлайн-обучение пытается подражать очному обучению, а дистанционное обучение имеет модель компьютерной игры, когда "открыть новые уровни" можно только тогда, когда пройдены предыдущие.

Дистанционное обучение в школе / Фото УП

Еще один эксперт, президент корпорации "Гранд" Владимир Спиваковский добавляет, что онлайн-обучение предполагает живые уроки в реальном режиме времени, с синхронным общением с учителем и сверстниками. Когда ученики выполняют задание, отправляют его учителю и сразу получают обратную связь.

А дистанционное обучение-асинхронное, оно действует в раздельном режиме времени. Можно выбрать удобное время, когда учить тот или иной предмет в записи. И задание выполнять, когда хочется.

Во время такого обучения нет привязки к расписанию, но это одновременно требует высокого уровня ответственности и самоорганизации ребенка.

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Однако эксперт и соучредитель ГО "Смарт образование" Иванна Коберник утверждает, что онлайн-обучение может происходить и в школе – это когда дети работают в классе с использованием определенной интернет-платформы.

А во время дистанционного обучения ученики и учитель могут вступать во взаимодействие онлайн одновременно (уроки в Zoom или на других платформах) или же школьники имеют определенный план, перечень онлайн-материалов, заданий в учебниках и тому подобное, которые выполняют каждый в свое время.