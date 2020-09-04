В школах Киева детей кормят специальными ланч-боксами, однако их состав возмутил многих родителей. Там довольно мало продуктов, и они не слишком полезны для малышей.

Об инциденте сообщила мама одного из школьников в соцсети фейсбук.

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Женщина в подтверждение своих слов опубликовала фото, из которых видно, что в ланч-бокс для завтрака в школе входят два кусочка сыра, маленькая булочка, одно яблоко, одна слива, кусочек несвежего банана и пакетик сока.

Киевлянка считает такой школьный завтрак "трэшем". "Накормите этим 450 человек, которые сидят в Верховной Раде. Пусть едят это на завтрак, обед и ужин", – эмоционально прокомментировала она.

В то же время в комментариях к ее посту мнения родителей разделились. Одни удивлены таким завтраком, потому что утверждают, что в их школах лучше питание.

"По рассказам дочери, вчера был такой сэндвич: булочка, курица, листок салата и помидор, картошка запеченная, слива и чай. Сегодня были блины налегке и йогурт", – отметила в комментариях одна из мам.

Другие также жалуются на подобные некачественные завтраки в школах.

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Добавим, что, по словам и. о. первого заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, он получил сообщение о недовольстве родителей относительно того, чем сейчас питаются дети.

"Тот формат завтраков, который есть сейчас, вынужденный и временный. Это не замена горячему питанию! Это завтраки, утвержденные Госпотребслужбой, на время пока в стране действуют карантинные ограничения", – отметил Мондриевский в фейсбуке.

Он добавил, что после отмены действия карантина школы обязательно вернутся к привычной модели мультипрофильного питания детей.