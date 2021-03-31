Блогер Мэтт Гресия учит своих подписчиков финансовой грамоты на платформе тикток. Однако так было не всегда – раньше инфлюенсер создавал исключительно развлекательный контент.

В 2019 году Гресия проанализировал свою аудиторию и определил, что большинство его подписчиков являются представителями поколения Z, то есть молодыми людьми. Он понял, что развлекательных видео в тиктоке немало, а вот серьезные темы не поднимает почти никто.

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Успех блогера

Блогер проанализировал потребности своих подписчиков и решил снимать информационно-развлекательные видео на тему финансов. Популярность Гресии стремительно выросла, и сейчас на его аккаунт подписались более 2 миллионов пользователей тиктока.

В 2020 году его первое вирусное видео о том, как и сколько денег зарабатывает молодая певица и инфлюенсер Эдисон Рэй с точки зрения маркетинга, прокомментировали более 600 тысяч раз.

Я перешел от развлекательных видео к более проницательным. Темы финансов могут казаться сложными и часто пугают людей, но я хочу показать, что на самом деле все довольно легко,

– рассказывает блогер.

Гресия пытается объяснить сложные термины и определения в области маркетинга и финансов, интегрируя их в поп-культуру.

Еще в 2016 году, учась в колледже, блогер создал собственную коллекцию носков, которая принесла ему первый финансовый успех.

Сейчас Гресия делится собственным опытом со своими подписчиками о том, как правильно управлять деньгами, рассказывает о различных видах финансовых инструментов и инвестиционных возможностях.

Мэтт Гресия об инвестициях и денежных лотереях: смотрите видео