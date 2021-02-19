Смертельный челлендж с таблетками в тикток: МОН запустило горячую линию помощи детям – номера
В Министерстве образования и науки запустили горячую линию психологической помощи детям и чат-бот в телеграме для родителей и учителей, чтобы предотвратить трагические случаи с детьми. Ведь за последний месяц несколько детей присоединились к челленджу, где надо выпить 40 таблеток.
В Минобразования уверяют, что ситуация в интернете с такими челленджами – это очень опасна и быстро меняется, поэтому нужно постоянно отслеживать новые тенденции, вовремя на них реагировать и повышать осведомленность родителей, учителей и детей о возможных рисках.
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В частности, МОН уже готовит информацию для родителей и учителей относительно наиболее распространенных и опасных среди подростков челленджей в сетях, а также формирует советы, как об этом говорить с детьми.
Хотим сообщить, что действуют телефоны горячих линий, по которым дети могут получить психологическую поддержку в случае, если они попали в рискованные для здоровья ситуации, в том числе случаи, связанные с социальными сетями,
– говорится в сообщении МОН.
Куда обращаться за помощью:
- Национальная детская горячая линия: 0 800 500 225 (бесплатно со стационарных); 116-111 (бесплатно с мобильных)
- Бесплатная круглосуточная горячая линия для жертв домашнего насилия – 15-47;
- Бесплатная Национальная горячая линия по предотвращению домашнего насилия – 116-123.
- Чат-бот "КИБЕРПЕС" в телеграме и вайбере поможет узнать о том, как действовать детям, родителям и учителям в случае кибербуллинга и анонимно получить помощь.
- Также на сайте МОН можно найти раздел "Безопасность детей в интернете" для повышения уровня осведомленности родителей и учителей.
Что известно о смертельных челленджах с таблетками
- 18 февраля в Киеве в больницу "Охматдет" привезли 15-летнего парня, который дома выпил порцию таблеток. Пока неизвестно, что это был за препарат и связан ли этот случай со смертельным челленджем "40 таблеток" в тиктоке.
- 16 февраля в Боярке (Киевская область) умерла ученица лицея, которая с подругой решила попробовать дротаверин (аналог "Но-шпы"). Семиклассницы выпили по 40 таблеток. Подруга погибшей осталась жива, но попала в больницу.
- На следующий день такой челлендж повторили школьницы в Умани. Девушки выпили по 10 таблеток и попали также в больницу. Такую "игру" девушки увидели в соцсети тикток.
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