Чеклист крутого учителя: 10 фишек, которые стоит подготовить перед новым учебным годом

К обучению учителя должны подготовить не только журнал, учебный план, учебник и раздаточные материалы. Чтобы сделать ваши уроки особенными, надо иметь медали, сделать портфолио учеников и забавные наклейки, которые развеселят детей.

Эксперты составили чеклист крутого учителя – 10 фишек, которые сделают ваши уроки действительно особенными и незабываемыми для учеников. Их каждый раз будут ждать с нетерпением.

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10 фишек, которые стоит подготовить перед новым учебным годом

Портфолио учеников

Учителя признаются, что это хороший стратегический ход – вы будете дополнять эти портфолио в течение учебных лет, а затем сможете использовать при составлении характеристики выпускника.

Можно даже позволить ученикам приобщиться к созданию портфолио, сняв с него клеймо официальности и тайности. Это поможет установить доверительные отношения с учениками.

Один из вариантов структуры портфолио:

ФИО ребенка;

Фото ученика/ученицы (позвольте им выбрать самостоятельно);

Автобиография (можно завести традицию писать ее каждый год, чтобы проследить изменение взглядов учеников на собственную жизнь);

Обучение (не обязательно ограничиваться достижениями – можно даже добавить разделы типа "Мои трудности", "Хочу знать/уметь", "Это меня интересует");

Хобби (от любительского рисования в блокноте до Олимпиад всеукраинского уровня);

Достижения (пусть в этом разделе будут не только сухие факты, но и добавлены фото дипломов, медалей, тематических поездок);

Вдохновение (впоследствии будет интересно наблюдать за изменениями в течение лет);

Планы и мечты (если, конечно, ученики захотят делиться);

Рекомендации (от педагогов).

Мотивационные фишки

Такие фишки учителя могут стать мелочью, которая будет иметь колоссальное положительное влияние на вашу репутацию в глазах учеников. Ведь всем так нужна поддержка, а одна вовремя прочитанная фраза иногда меняет жизнь.



Мотивация для учеников / Фото conqueryourexam

Идеи мотивационных фишек:

карты с сильными цитатами: "Иногда ошибка — это всего лишь возможность начать сначала, но уже более разумно", "Действовать — лучшее лекарство против страха";

бумажки с предсказаниями (пусть дети достают их наугад из корзины перед началом учебного дня/недели);

персональные тайные записки для учеников (заметили, что кто-то расстроен – подбросьте бумажку с несколькими приятными предложениями);

также можно взять за традицию начинать каждый ваш урок с мотивационной цитаты.

Медали

Медали не обязательно вручать только в конце соревнований или во время официальных торжеств. Даже маленькие ежедневные победы – 12 баллов за контрольную или артистично продекламированное стихотворение – стоят похвалы и символических презентов.

Кроме того, такие медали можно изготовить самостоятельно. И можно придумать крутую номинацию вроде "Мегамозг", "Мистер оратор", "Лина Костенко. 2.0" и др.

Сигнальные карточки

Не всегда дети могут признаться, что поняли новую тему. Поэтому здесь на помощь придут созданные вами карточки.

Итак, смело включайте фантазию и делайте их особенными. Главное – продумать различные значительные вариации. Например:

"не понимаю" – карточка красного цвета, растерянный смайлик или смешной образ с поднятыми плечами.

"повторите еще раз" – оранжевый цвет, стрелочка, забавная картинка с надписью "На бис!"

"понимаю" – зеленый цвет, довольный смайл, фразочка "Намотал на ус!"

Так, ученики будут выбирать соответствующую карточку, чтобы показать свои ощущения по теме.

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Таймер

Этот маленький девайс может пригодиться на уроке. Только представьте, какое любопытство будет распирать учеников, когда вы в начале урока поставите на стол таймер. Он поможет учащимся совершенствовать навыки тайм-менеджмента.

К тому же, это может создать настоящую атмосферу соревнований: кто первый и за какое время справится с заданием? В конце концов, это весело: ученики смогут отследить свое время работы у доски, а вы – организовать точную минуту передышки.

Стикеры и наклейки

Дети любят украшать свои тетради, блокноты или чехлы для телефонов разнообразными наклейками. Поэтому учитель может раздавать наклейки за активность, усердие или достижения учеников (даже вроде хорошо выполненной домашней работы).



Стикеры в тетради ученика / Фото amazon

А для школы можно выбрать общие тематические наклейки: смешная картинка с надписью "Так, достаем двойные листочки!" способна поднять настроение ученикам. Или более узкие предметные – с Шевченко, Ньютоном, Зевсом, неандертальцем и тому подобное.

Борд

Борд – это доска объявлений, которая точно понравится детям. Это может быть борд из пробкового дерева, картона, магнитный или просто ватман, на котором можно писать. Борд можете создать вместе с учениками, или приобрести готовые макеты.

Несколько тематических идей для бордов:

Доска Google (можно организовать такой себе "Окей, Гугл" просто в классной комнате, где ученики будут писать свои вопросы, а учитель будет отвечать на них).

Доска рекомендаций (на таком борде дети могут делиться с одноклассниками и учителями названиями любимых книг, фильмов или даже мест для отдыха).

Доска поздравлений (чтобы каждый ученик в День рождения увидел на борде свое фото и несколько приятных слов от одноклассников).

Доска успеха (на ней ученики могут делиться своими достижениями вне школы – победой на фестивале, успешным окончанием курса и тому подобное).

Доска Instagram (на ней дети могут договориться и по очереди "постить" свои фотографии с подписями и хэштегами).

Камера мгновенной печати

Это очень крутая идея, так как день в школе не ограничивается одними лишь уроками – детям важны безделушки, развлечения и тому подобное.

Поэтому советуем учителям "ловить" памятный/забавный момент из жизни учеников и уже через минутку получить маленькую фотокарточку. Кстати, учебный процесс фиксировать тоже можно: ученики у доски, выигравшие конкурс или склоненные над самостоятельной работой.

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Их можно клеить на борд, создать атмосферный "уголок воспоминаний" в классной комнате или собирать в общий альбом.

Аптечка первой помощи

Конечно, в школе должна быть настоящая медицинская аптечка с необходимыми препаратами. Но также можно подготовить спасательный кейс для хорошего настроения, который дети точно захотят открывать почаще. Цель – спасение настроения школьников.

Можно взять баночку/коробочку, наполнить ее витаминками (желательно цветными) или же маленькими конфетами и прописать инструкцию для приема:

потеря концентрации,

плохое настроение,

утомленность,

сонливость и тому подобное.

Но имейте в виду: дети могут увлечься и прибегнуть к выдумкам, чтобы полакомиться сладеньким. Поэтому не забудьте сперва установить правила на назначение "лекарств".