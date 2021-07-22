В общем на следующий учебный год чешское правительство предлагает 130 стипендий для некоторых стран (Боснии и Герцеговины, Камбоджи, Эфиопии, Грузии, Молдовы, Украины и Замбии).
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В частности, для украинцев выделили 25 стипендий, среди них 15 мест – для обучения на чешском языке и 10 – на английском языке.
Стипендии для обучения в вузах для украинцев дают на такие специальности:
- технические специальности (энергетика, машиностроение, производство и обработка, транспорт),
- математика и статистика,
- информатика,
- экономика и финансы,
- химия,
- сельское хозяйство,
- экология.
Как получить стипендию на обучение в Чехии
Зарегистрироваться для участия на получение стипендий на 2022–2023 учебный год можно электронно по этим ссылкам с 20 июля 2021 года.
Заявки на участие принимаются до 30 сентября 2021 года. Заявки, поданные другим путем, не принимаются.
Вместе с заявлением кандидаты должны подготовить следующие документы:
- паспорт и диплом бакалавра в соответствующей области (или же документ о том, что вы до сих пор получаете высшее образование),
- список стран, в которых вы были в течение последних 5 лет (год, продолжительность, место и цель),
- мотивационное письмо (максимум 1000 символов).
Также нужно будет заполнить необходимые тесты:
- для обучения на чешском языке – Тест общеакадемических предпосылок (тест знаний),
- для обучения на английском языке – Тест по английскому языку + Тест общих научных предпосылок (тест знаний).
Тест можно сдать в любое время после отправки заявки.
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Больше информации про стипендиальную программу можно найти на сайтах Министерства образования, молодежи и физического воспитания Чешской Республики – по этой ссылке.
К слову, в Польше получают высшее образование около 35 тысяч студентов из Украины. За последние 8 лет их количество выросло больше, чем втрое. В то же время по состоянию на 1 января 2021 года в вузах Украины получали образование только 622 поляка.