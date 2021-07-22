В общем на следующий учебный год чешское правительство предлагает 130 стипендий для некоторых стран (Боснии и Герцеговины, Камбоджи, Эфиопии, Грузии, Молдовы, Украины и Замбии).

К теме МОН обнародовали рейтинги абитуриентов: какие специальности и вузы самые популярные в 2021 году

В частности, для украинцев выделили 25 стипендий, среди них 15 мест – для обучения на чешском языке и 10 – на английском языке.

Стипендии для обучения в вузах для украинцев дают на такие специальности:

технические специальности (энергетика, машиностроение, производство и обработка, транспорт),

математика и статистика,

информатика,

экономика и финансы,

химия,

сельское хозяйство,

экология.

Как получить стипендию на обучение в Чехии

Зарегистрироваться для участия на получение стипендий на 2022–2023 учебный год можно электронно по этим ссылкам с 20 июля 2021 года.

Заявки на участие принимаются до 30 сентября 2021 года. Заявки, поданные другим путем, не принимаются.

Вместе с заявлением кандидаты должны подготовить следующие документы:

паспорт и диплом бакалавра в соответствующей области (или же документ о том, что вы до сих пор получаете высшее образование),

список стран, в которых вы были в течение последних 5 лет (год, продолжительность, место и цель),

мотивационное письмо (максимум 1000 символов).

Также нужно будет заполнить необходимые тесты:

для обучения на чешском языке – Тест общеакадемических предпосылок (тест знаний),

для обучения на английском языке – Тест по английскому языку + Тест общих научных предпосылок (тест знаний).

Тест можно сдать в любое время после отправки заявки.

Интересно 10 чешских слов с неожиданным переводом

Больше информации про стипендиальную программу можно найти на сайтах Министерства образования, молодежи и физического воспитания Чешской Республики – по этой ссылке.

К слову, в Польше получают высшее образование около 35 тысяч студентов из Украины. За последние 8 лет их количество выросло больше, чем втрое. В то же время по состоянию на 1 января 2021 года в вузах Украины получали образование только 622 поляка.