Чего не должно быть в меню школьных столовых: разъяснения Госпродпотребслужбы

Госпродпотребслужба опубликовала разъяснения о новых нормах питания, которые вступили в силу с 1 января 2022 года. Обновленное меню имеет 160 блюд. Что нельзя готовить для школьников – читайте в статье.

Обновленное меню для школьных столовых содержит 160 блюд. В нем уменьшено количество соли, сахара и жиров. Зато увеличено количество потребления мяса, рыбы, молока, свежих овощей и фруктов.

Важно Украинские школы с 1 января 2022 переходят на новое питание: что изменится

Новое питание в школах с января 2022

Во всех школьных столовых с 1 января обязаны:

уменьшить количество сахара в 2 раза – до 7,5 граммов на один прием пищи;

увеличить количество фруктов до 100 граммов на один прием пищи;

уменьшить количество хлеба на 1 прием пищи в 30 – 50 граммов;

увеличить количество мяса птицы так, чтобы в течение пятидневной рабочей недели при одноразовом питании обеспечить две порции мяса по 70, 100 или 120 граммов каждая, в зависимости от возраста детей;

увеличить количество молочных продуктов.

Как изменится питание:

примерно 75% продуктов в столовых должны быть растительного происхождения: овощи, салаты, злаки, фрукты и ягоды;

картофель как отдельное блюдо можно предлагать не более двух раз в неделю в случае пятидневного пребывания в школе;

отдавать предпочтение цельнозерновым хлебобулочным изделиям с высоким содержанием клетчатки с добавлением отрубей, семян;

мясные блюда (очищенные от волокон курицу, индейку, нежирную свинину, телятину) надо как можно чаще комбинировать с овощными гарнирами или салатами;

надо отдавать предпочтение продуктам с более высоким содержанием пищевых волокон (например, выбирать гречку вместо риса);

в блюдах могут быть очищенные орехи или семена (но это надо указывать в меню, чтобы дети с пищевыми аллергиями знали об этом);

завтрак, обед и ужин должны содержать по одной порции зерновых продуктов или картофеля, овощей, фруктов, мясных или рыбных блюд, молочных или кисломолочных продуктов;

соль можно использовать только йодированную и только для приготовления пищи;

питьевая вода должна быть доступна всегда во время еды;

салаты надо заправлять перед выдачей.

Чего не должно быть в меню школьных столовых

Нельзя отваривать овощи, чтобы приготовить салаты на следующий день.

Насыщенные жиры, в частности сливочное масло, не должны составлять более 10% от общего количества калорий.

Не разрешается плавленый сыр.

Запрещено использовать соусы и майонезы, кроме кетчупа с высоким содержанием томатов;

Сок можно предлагать в ограниченном количестве и без добавления сахара и подсластителей.

В школьных буфетах запрещено продавать:

сладкие хлебобулочные изделия;

продукты с высоким содержанием сахара или соли, консервантов, красителей и ароматизаторов;

газированные напитки, в том числе и сладкие;

мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства;

непастеризованные соки и молочные продукты;

кофе;

грибы.

Госпродпотребслужба будет контролировать внедрение новых норм и соблюдение санитарных норм учреждениями образования. Эта реформа очень важна, ведь ее результаты касаются каждого из нас через здоровье наших детей,

– отметила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

К слову, с 1 января 2022 года все учебные заведения должны кормить учеников по новым рецептам. Для этого шеф-повар Евгений Клопотенко разработал для школ 160 новых блюд. Что изменится для учеников и какие блюда теперь будут готовить в школах – читайте в статье.