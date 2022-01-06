Чего не должно быть в меню школьных столовых: разъяснения Госпродпотребслужбы

6 января 2022 , 13:29
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Источник:

Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей

Госпродпотребслужба опубликовала разъяснения о новых нормах питания, которые вступили в силу с 1 января 2022 года. Обновленное меню имеет 160 блюд. Что нельзя готовить для школьников – читайте в статье.

Обновленное меню для школьных столовых содержит 160 блюд. В нем уменьшено количество соли, сахара и жиров. Зато увеличено количество потребления мяса, рыбы, молока, свежих овощей и фруктов.

Важно Украинские школы с 1 января 2022 переходят на новое питание: что изменится

Новое питание в школах с января 2022

Во всех школьных столовых с 1 января обязаны:

  • уменьшить количество сахара в 2 раза – до 7,5 граммов на один прием пищи;
  • увеличить количество фруктов до 100 граммов на один прием пищи;
  • уменьшить количество хлеба на 1 прием пищи в 30 – 50 граммов;
  • увеличить количество мяса птицы так, чтобы в течение пятидневной рабочей недели при одноразовом питании обеспечить две порции мяса по 70, 100 или 120 граммов каждая, в зависимости от возраста детей;
  • увеличить количество молочных продуктов.

Как изменится питание:

  • примерно 75% продуктов в столовых должны быть растительного происхождения: овощи, салаты, злаки, фрукты и ягоды;
  • картофель как отдельное блюдо можно предлагать не более двух раз в неделю в случае пятидневного пребывания в школе;
  • отдавать предпочтение цельнозерновым хлебобулочным изделиям с высоким содержанием клетчатки с добавлением отрубей, семян;
  • мясные блюда (очищенные от волокон курицу, индейку, нежирную свинину, телятину) надо как можно чаще комбинировать с овощными гарнирами или салатами;
  • надо отдавать предпочтение продуктам с более высоким содержанием пищевых волокон (например, выбирать гречку вместо риса);
  • в блюдах могут быть очищенные орехи или семена (но это надо указывать в меню, чтобы дети с пищевыми аллергиями знали об этом);
  • завтрак, обед и ужин должны содержать по одной порции зерновых продуктов или картофеля, овощей, фруктов, мясных или рыбных блюд, молочных или кисломолочных продуктов;
  • соль можно использовать только йодированную и только для приготовления пищи;
  • питьевая вода должна быть доступна всегда во время еды;
  • салаты надо заправлять перед выдачей.

Чего не должно быть в меню школьных столовых

  • Нельзя отваривать овощи, чтобы приготовить салаты на следующий день.
  • Насыщенные жиры, в частности сливочное масло, не должны составлять более 10% от общего количества калорий.
  • Не разрешается плавленый сыр.
  • Запрещено использовать соусы и майонезы, кроме кетчупа с высоким содержанием томатов;
  • Сок можно предлагать в ограниченном количестве и без добавления сахара и подсластителей.

В школьных буфетах запрещено продавать:

  • сладкие хлебобулочные изделия;
  • продукты с высоким содержанием сахара или соли, консервантов, красителей и ароматизаторов;
  • газированные напитки, в том числе и сладкие;
  • мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства;
  • непастеризованные соки и молочные продукты;
  • кофе;
  • грибы.

Госпродпотребслужба будет контролировать внедрение новых норм и соблюдение санитарных норм учреждениями образования. Эта реформа очень важна, ведь ее результаты касаются каждого из нас через здоровье наших детей,
– отметила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

К слову, с 1 января 2022 года все учебные заведения должны кормить учеников по новым рецептам. Для этого шеф-повар Евгений Клопотенко разработал для школ 160 новых блюд. Что изменится для учеников и какие блюда теперь будут готовить в школах – читайте в статье.

Автор: Марія Бондар