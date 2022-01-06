Обновленное меню для школьных столовых содержит 160 блюд. В нем уменьшено количество соли, сахара и жиров. Зато увеличено количество потребления мяса, рыбы, молока, свежих овощей и фруктов.
Важно Украинские школы с 1 января 2022 переходят на новое питание: что изменится
Новое питание в школах с января 2022
Во всех школьных столовых с 1 января обязаны:
- уменьшить количество сахара в 2 раза – до 7,5 граммов на один прием пищи;
- увеличить количество фруктов до 100 граммов на один прием пищи;
- уменьшить количество хлеба на 1 прием пищи в 30 – 50 граммов;
- увеличить количество мяса птицы так, чтобы в течение пятидневной рабочей недели при одноразовом питании обеспечить две порции мяса по 70, 100 или 120 граммов каждая, в зависимости от возраста детей;
- увеличить количество молочных продуктов.
Как изменится питание:
- примерно 75% продуктов в столовых должны быть растительного происхождения: овощи, салаты, злаки, фрукты и ягоды;
- картофель как отдельное блюдо можно предлагать не более двух раз в неделю в случае пятидневного пребывания в школе;
- отдавать предпочтение цельнозерновым хлебобулочным изделиям с высоким содержанием клетчатки с добавлением отрубей, семян;
- мясные блюда (очищенные от волокон курицу, индейку, нежирную свинину, телятину) надо как можно чаще комбинировать с овощными гарнирами или салатами;
- надо отдавать предпочтение продуктам с более высоким содержанием пищевых волокон (например, выбирать гречку вместо риса);
- в блюдах могут быть очищенные орехи или семена (но это надо указывать в меню, чтобы дети с пищевыми аллергиями знали об этом);
- завтрак, обед и ужин должны содержать по одной порции зерновых продуктов или картофеля, овощей, фруктов, мясных или рыбных блюд, молочных или кисломолочных продуктов;
- соль можно использовать только йодированную и только для приготовления пищи;
- питьевая вода должна быть доступна всегда во время еды;
- салаты надо заправлять перед выдачей.
Чего не должно быть в меню школьных столовых
- Нельзя отваривать овощи, чтобы приготовить салаты на следующий день.
- Насыщенные жиры, в частности сливочное масло, не должны составлять более 10% от общего количества калорий.
- Не разрешается плавленый сыр.
- Запрещено использовать соусы и майонезы, кроме кетчупа с высоким содержанием томатов;
- Сок можно предлагать в ограниченном количестве и без добавления сахара и подсластителей.
В школьных буфетах запрещено продавать:
- сладкие хлебобулочные изделия;
- продукты с высоким содержанием сахара или соли, консервантов, красителей и ароматизаторов;
- газированные напитки, в том числе и сладкие;
- мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства;
- непастеризованные соки и молочные продукты;
- кофе;
- грибы.
Госпродпотребслужба будет контролировать внедрение новых норм и соблюдение санитарных норм учреждениями образования. Эта реформа очень важна, ведь ее результаты касаются каждого из нас через здоровье наших детей,
– отметила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.
К слову, с 1 января 2022 года все учебные заведения должны кормить учеников по новым рецептам. Для этого шеф-повар Евгений Клопотенко разработал для школ 160 новых блюд. Что изменится для учеников и какие блюда теперь будут готовить в школах – читайте в статье.