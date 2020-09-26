Многие люди в определенный период своей жизни хотят что-то изменить и достичь большего. Эксперты утверждают, что существует множество способов, с чего начать саморазвитие. Советы, как начать работать над собой – читайте в материале.

Как понять, что вам стоит заняться саморазвитием? Издание "Ранок.ICTV" назвали признаки, свидетельствующие, что пора начать развиваться.

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В частности, это ощущение бессмысленности жизни, апатия, прокрастинация и вредные привычки. Так, если эти неприятные ситуации перетекли в хроническое состояние – то вам пора оценить, на каком этапе своей жизни вы потеряли удовольствие. Итак, вам нужно срочно возвращать вкус к жизни с помощью саморазвития.

С чего начать саморазвитие

Определите, с чего вы начнете развиваться

Проанализируйте, какие вещи вам важнее всего и что вы хотите развить. Кроме того, не стоит хвататься сразу за весь список: большое количество желаний – это путь к выгоранию и разочарованию. Здесь хорошо работает правило "тише едешь – дальше будешь".

Поэтому выберите несколько направлений, которые совпадают с вашими желаниями. Это может быть желание карьерного роста, желание больше читать, желание наладить общение с близкими и тому подобное.

Развиваться можно в следующих направлениях:

Интеллект: мышление, память, логика, повышение грамотности.

Психическое здоровье: самопознание, самоанализ, осознанность, воспитание силы воли.

Физическое совершенствование: сила, закалка, устойчивость.

Физиология: улучшение здоровья, здоровое питание.

Духовное развитие: поиск эмоциональной связи с миром, стремление к нравственному совершенствованию.

Социализация: освоение навыков, которые помогут сделать карьеру, повысить социальный статус.

Коммуникация: вербальная и невербальная коммуникация, умение установить контакт, поддержать разговор, произвести нужное впечатление на собеседников.

Профессионализм: дополнительное образование, повышение квалификации, изучение новых технологий.

Смотрите, без которых пунктов вы сможете обойтись, а без каких – нет. А потом те пункты, которые оказались для вас важными, сравните между собой. И так, пока не останется два-три – с ними вам как раз и нужно работать.

Составьте план саморазвития и периодически проводите "ревизию"

Для каждой сферы необходимо создать собственный план развития. Но существует 5 постоянных этапов, без которых не удастся создать замечательный план саморазвития.

Вам обязательно нужно:

определить свои цели;

расставить приоритеты, установить сроки реализации;

распознать свои сильные и слабые стороны;

развивать новые навыки и действовать;

получать поддержку и отслеживать прогресс.

После составления плана часто проверяйте свою цель, ведь и ваши цели постоянно меняются, и это нормально. Не бойтесь отказываться от определенных планов или искать ответ на вопрос: что же вам нужно сейчас.



Всегда развивайтесь / Фото invak

Сделайте обучение привычкой и качайте "мышцу" дисциплины

Всем людям нужно заводить полезные привычки, привязанные к их деятельности. Например, вы можете взять за привычку ежедневно учиться чему-то новому.

Но сначала начинайте понемногу. К примеру, вместо 40 минут английского в день начните с 10 минут – и дальше постепенно увеличивайте нагрузку. Главное в разработке новых привычек – системность и регулярность. Так, чем больше вы будете осуществлять упорядоченных действий, тем легче обучение вам будет даваться все дальше.

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Перестаньте напрасно тратить силы

Если вы не спите с 10 вечера до 2 часов ночи, то чем обычно занимаетесь? Если проводите время с друзьями или семьей, получаешь от этого удовольствие – это хорошо, но если просто бесцельно "сидите" в интернете – то вы просто крадете у себя время на отдых.

Попробуйте провести хронометраж дня, чтобы оценить свою эффективность в ежедневных делах.

Развивайте себя физически

Вам придется втиснуть эти цели в свой список саморазвития. Ведь ученые доказали, что физические возможности играют очень важную роль для улучшения качества жизни.

Обычно люди сначала "забрасывают" в тело некачественное топливо и не работают над его состоянием. А потом приходится отвергать планы на жизнь, потому что вас тормозят болезни. Поэтому позаботьтесь о своем организме, ведь это – один из главных инструментов для достижения ваших целей.