Хотите заниматься самообразованием, но никак не можете начать? Мы подготовили 7 простых и интересных пошаговых советов, которые помогут вам начать развиваться.

А если правильно организовать свою деятельность, самообразование может стать альтернативой традиционному способу обучения. К тому же, в таком случае вы сами выбираете, чему и когда учиться, сообщает издание Course Burg.

Интересно 5 важных привычек, которые помогут сделать самообразование более эффективным

Кому нужно самообразование? Заняться саморазвитием стоит тем, кто хочет получить новые знания и навыки для конкретных целей (например, сменить работу или повысить квалификацию) или тем, кто заскучал, чувствует жизненный "застой" и давно не узнавал нового.

С чего начать самообразование

Шаг 1: Выберите или найдите время для себя

Для самообразования стоит использовать любую возможность. И она у вас есть, вы просто не задумываетесь об этом.

Так, заниматься самообразованием можно в общественном транспорте или на прогулке. Ведь иногда дорога в метро занимает много времени, а вы в это время можете почитать какую-то книгу или послушать аудиолекцию. Также слушать записи можно во время прогулки с псом или бега по утрам.

Также развиваться можно дома, пока вы делаете какие-то рутинные дела, не требующие вашего внимания. Поэтому, включайте полезные аудиокниги или лекции на ютуб во время уборки дома или приготовлении пищи. Все это – часть самообразования, даже несмотря на то, что она фоновая.

Полезный совет: если вы выделите всего 2 часа в день на самообразование, то за это время прослушаете 100-150 полезных аудиокниг в год.

Шаг 2: Вместе с мышцами качайте память

Стоит осознать, что любая проблема или вопрос – это лишний повод узнать что-то новое. Это касается как споров с друзьями о причинах распада Австро-Венгерской империи, так и вполне насущных проблем, например, как заменить лампочку или отремонтировать велосипед.

Эксперты советуют тренировать память – для этого старайтесь максимально запоминать факты и истории, которые вас заинтересовали. Во-первых, это крутая тренировка мозга, а во-вторых, в удобный момент всегда можно блеснуть неожиданными знаниями.



Самообразование / Фото glla

Шаг 3. Учите языки

Лучше всего начать самообразование с изучения английского языка, ведь сейчас без этого никуда. Поэтому в любой непонятной ситуации – учите языки.

И дело даже не в том, что все умные люди живут только за рубежом, а в том, что много новых идей, исследований и работ раннее появляются именно на английском языке. Поэтому если хотите быть в курсе последних событий из мира знаний и начать эффективное самообразование – учите английский.

Совет: запоминайте хотя бы по 10-20 новых слов еженедельно, это способствует сохранению молодости мозга и будет препятствовать возрастным изменениям.

Шаг 4: Общайтесь с теми, кто хочет узнать, что и вы (или уже знает больше)

Общайтесь с теми людьми, которые изучают ту же тему, что и вы. Посещайте различные форумы, тематические сообщества в соцсетях или читайте публичных экспертов, которые готовы ответить на любой вопрос.

И по возможности старайтесь, чтобы общение было живым. Личное общение дает человеку не только знания, но и определенные навыки, повышает эмоциональный интеллект, развивает способность быть хорошим собеседником, преодолевать конфликты и тому подобное.

Поэтому поищите подобные мероприятия (форумы или лекции на тему, которая вас интересует) в вашем городе. Там вы найдете единомышленников и тогда процесс самообразования будет идти значительно легче.

Мы советуем вам подписаться на полезные блоги или тематические сообщества в соцсетях – там вы найдете множество полезной информации по теме, в которой хотите развиваться.

Шаг 5: Практика и повторение – это важно

Практика – это 100% успеха. В любом обучении важно то, как вы можете использовать свои знания в реальной жизни. Поэтому найдите любую возможность потренироваться в этом. Так вы лучше поймете, на что делать акценты для развития в выбранном направлении.

Читайте также Мировой рейтинг навыков: в каких специалистах нуждается мировой рынок труда

Шаг 6: Что не запланировано, того не будет

Составляйте списки своего саморазвития, иначе прокрастинация может вас убить. Поняв, какая у вас цель, и чему вы хотите научиться, распишите по пунктам, что и в какой последовательности вы хотите освоить или изучить.

Здесь важна каждая минута вашей жизни, нет времени лениться и уныло просматривать сериалы. Для этого заведите дневник, блокнот или просто записывайте дела в мобильное приложение. Всегда держите перед глазами список того, чем можно заняться.

Совет: попробуйте спланировать свое самообразование хотя бы на 3 месяца вперед, с детализацией до недели. Вы удивитесь, как быстро пролетят эти три месяца, а знания уже будут в вашей голове.

Шаг 7: Где взять силы и мотивацию

В условиях самообразования главный источник знаний – это люди. Поэтому найдите людей, которые вдохновляют вас заниматься тем, чем вы занимаетесь, и которые знают больше, чем вы.

Мы живем в мире, в котором можно связаться с любым человеком, поэтому используйте этот шанс. Большинство отраслевых экспертов охотно согласятся ответить на короткий и конкретный вопрос, если вы их грамотно спросите.

Совет: Найдите в соцсетях профили вдохновляющих вас людей и начните следить за их деятельностью. Читайте и смотрите интервью с ними – вы, кроме мотивации, узнаете много новой и интересной для себя информации.