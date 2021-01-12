С чего начать самообразование: 7 практических и полезных советов
Хотите заниматься самообразованием, но никак не можете начать? Мы подготовили 7 простых и интересных пошаговых советов, которые помогут вам начать развиваться.
А если правильно организовать свою деятельность, самообразование может стать альтернативой традиционному способу обучения. К тому же, в таком случае вы сами выбираете, чему и когда учиться, сообщает издание Course Burg.
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Кому нужно самообразование? Заняться саморазвитием стоит тем, кто хочет получить новые знания и навыки для конкретных целей (например, сменить работу или повысить квалификацию) или тем, кто заскучал, чувствует жизненный "застой" и давно не узнавал нового.
С чего начать самообразование
Шаг 1: Выберите или найдите время для себя
Для самообразования стоит использовать любую возможность. И она у вас есть, вы просто не задумываетесь об этом.
Так, заниматься самообразованием можно в общественном транспорте или на прогулке. Ведь иногда дорога в метро занимает много времени, а вы в это время можете почитать какую-то книгу или послушать аудиолекцию. Также слушать записи можно во время прогулки с псом или бега по утрам.
Также развиваться можно дома, пока вы делаете какие-то рутинные дела, не требующие вашего внимания. Поэтому, включайте полезные аудиокниги или лекции на ютуб во время уборки дома или приготовлении пищи. Все это – часть самообразования, даже несмотря на то, что она фоновая.
Шаг 2: Вместе с мышцами качайте память
Стоит осознать, что любая проблема или вопрос – это лишний повод узнать что-то новое. Это касается как споров с друзьями о причинах распада Австро-Венгерской империи, так и вполне насущных проблем, например, как заменить лампочку или отремонтировать велосипед.
Эксперты советуют тренировать память – для этого старайтесь максимально запоминать факты и истории, которые вас заинтересовали. Во-первых, это крутая тренировка мозга, а во-вторых, в удобный момент всегда можно блеснуть неожиданными знаниями.
Самообразование / Фото glla
Шаг 3. Учите языки
Лучше всего начать самообразование с изучения английского языка, ведь сейчас без этого никуда. Поэтому в любой непонятной ситуации – учите языки.
И дело даже не в том, что все умные люди живут только за рубежом, а в том, что много новых идей, исследований и работ раннее появляются именно на английском языке. Поэтому если хотите быть в курсе последних событий из мира знаний и начать эффективное самообразование – учите английский.
Шаг 4: Общайтесь с теми, кто хочет узнать, что и вы (или уже знает больше)
Общайтесь с теми людьми, которые изучают ту же тему, что и вы. Посещайте различные форумы, тематические сообщества в соцсетях или читайте публичных экспертов, которые готовы ответить на любой вопрос.
И по возможности старайтесь, чтобы общение было живым. Личное общение дает человеку не только знания, но и определенные навыки, повышает эмоциональный интеллект, развивает способность быть хорошим собеседником, преодолевать конфликты и тому подобное.
Поэтому поищите подобные мероприятия (форумы или лекции на тему, которая вас интересует) в вашем городе. Там вы найдете единомышленников и тогда процесс самообразования будет идти значительно легче.
Мы советуем вам подписаться на полезные блоги или тематические сообщества в соцсетях – там вы найдете множество полезной информации по теме, в которой хотите развиваться.
Шаг 5: Практика и повторение – это важно
Практика – это 100% успеха. В любом обучении важно то, как вы можете использовать свои знания в реальной жизни. Поэтому найдите любую возможность потренироваться в этом. Так вы лучше поймете, на что делать акценты для развития в выбранном направлении.
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Шаг 6: Что не запланировано, того не будет
Составляйте списки своего саморазвития, иначе прокрастинация может вас убить. Поняв, какая у вас цель, и чему вы хотите научиться, распишите по пунктам, что и в какой последовательности вы хотите освоить или изучить.
Здесь важна каждая минута вашей жизни, нет времени лениться и уныло просматривать сериалы. Для этого заведите дневник, блокнот или просто записывайте дела в мобильное приложение. Всегда держите перед глазами список того, чем можно заняться.
Шаг 7: Где взять силы и мотивацию
В условиях самообразования главный источник знаний – это люди. Поэтому найдите людей, которые вдохновляют вас заниматься тем, чем вы занимаетесь, и которые знают больше, чем вы.
Мы живем в мире, в котором можно связаться с любым человеком, поэтому используйте этот шанс. Большинство отраслевых экспертов охотно согласятся ответить на короткий и конкретный вопрос, если вы их грамотно спросите.
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