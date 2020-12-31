Чего достигло Министерство образования в сфере науки и инноваций за 2020 год
В Минобразования отмечают, что реформирование системы науки в Украине сейчас стоит в приоритете для команды. Однако уже за 2020 год МОН разработало изменения в законы о научной и научно-технической экспертизе и открыло первый музей науки.
Национальный фонд исследований подвел итоги научных конкурсов и выбрал 216 проектов, на которые направил 255,3 миллиона гривен грантового финансирования, и впервые существенно повысил оплату труда полярников, сообщает пресс-служба МОН.
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Также в этом году подписали Программу совместной деятельности МОН и Национальной академии педагогических наук Украины на 2021-2023 годы.
Мы стараемся объединить усилия специалистов МОН с учеными для развития системы образования и науки страны в контексте европейской интеграции и мировой глобализации,
– отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
Так, в течение 2020 года в МОН получили такие достижения в сфере науки:
- 216 научных проектов получили финансирование из Национального фонда исследований;
- провели аттестацию 224 государственных научных учреждений;
- повысили зарплаты участников Антарктической экспедиции;
- создали межведомственную рабочую группу для реализации документов по усилению защиты экосистемы и развития экономики Черного моря;
- завершили участие в программе "Горизонт 2020" – получили 203 грантовых соглашения на сумму более 38 миллионов евро;
- провели конкурс молодых ученых на получение государственной стипендии имени Героев Небесной Сотни;
- урегулировали финансирование Нацфонда исследований Украины (НФИУ) проектов, выбранных победителями совместных конкурсов с иностранными научными обществами;
- открыли первый Музей науки.
Достижения МОН в сфере образования и науки / Инфографика МОН
В МОН добавили, что кроме этого, они назначили стипендии Героев Небесной сотни лучшим молодым ученым для увековечения событий Революции Достоинства и чествования подвига героев Украины.
А в сентябре 2020 года Малая академия наук Украины открыла первый Музей науки в Киеве. В музее представлены экспонаты из США, Канады, Великобритании, Швеции и Польши.
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