Одним из основных вопросов исследования было то, чего ученики боятся больше всего при возвращении к традиционному обучению в школах.

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Чаще всего звучал ответ от украинских и польских учеников о том, что появились неудобства, связанные с необходимостью рано вставать и добираться в школу (это указали 34% польских и 36% украинских школьников).

Чего больше всего боятся ученики при возвращении в школу:

Рано вставать и добираться в школу (36% украинских учеников, 34% – польских школьников).

Снижения мотивации к обучению из-за дистанционки (30% украинских учеников, 33% – польских школьников).

Низкого уровня знаний как результата дистанционки (19% украинских учеников, 23% – польских школьников).

Лени, которая сформировалась во время онлайн-обучения (21% украинских учеников, 29% – польских школьников).

Необходимости адаптации к школьным будням (17% украинских учеников, 28% – польских школьников).

Страха заразить себя и близких коронавирусом (7% украинских учеников, 10% – польских школьников).

Скучных и неинтересных уроков (5% украинских учеников, 8% – польских школьников).

Снижения уровня ожиданий, связанных с образованием (8% украинских учеников, 7% – польских школьников).

Страха булинга со стороны сверстников и учителей в случае заболевания COVID-19 (1% украинских учеников, 4% – польских школьников).

Интернет-зависимости (9% украинских учеников, 8% – польских школьников).

Отвлечения и невозможности сосредотачиваться (8% украинских учеников, 14% – польских школьников).

Необходимости соблюдать требования учителей (16% украинских учеников, 40% – польских школьников).

Невозможностью воспользоваться помощью родителей во время контрольных (7% украинских учеников, 8% – польских школьников).

Необходимости восстановления отношений со сверстниками (13% украинских учеников, 16% – польских школьников).



Барьеры учащихся перед возвращением в школу / инфографика Kiis

Учеников, накануне возвращения в школьные классы, спросили какую бы форму обучения они выбрали, если бы у них был свободный выбор. Традиционной форме обучения предоставили значительное преимущество ученики обеих стран – 60% польских и 65% украинских.



Какое обучение выбирают учащиеся / инфографика Kiis

К слову, правительство внесло изменения в постановление о карантине. Отныне школы, садики и вузы в красной зоне смогут работать очно только если 100% персонала должны пройти полный курс вакцинации.