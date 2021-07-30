Министр образования Сергей Шкарлет заверил, что для того, чтобы государственные и частные учебные заведения получили равные права, в МОН применяли прозрачный механизм распределения государственного заказа.

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Основной принцип от МОН – чтобы "бюджетные места шли за лучшими поступающими".

Важен и принцип формульного распределения государственного заказа, чтобы каждый студент мог учиться в желанном учреждении высшего образования,

– отметил Шкарлет.

В каких частных вузах будут государственные места

Поступающие смогут учиться на бюджете в таких частных вузах:

Международный гуманитарный университет в Одессе – 21 место;

Открытый международный университет развития человека "Украина" в Киеве – 14 мест;

Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука в Ровно – 5 мест;

Западнодонбасский институт ЧАО "ВУЗ Международная академия управления персоналом" в Павлограде (Днепропетровская область) – 2 места;

Украинский гуманитарный институт в Буче (Киевская область) – 1 место.

Перечень бюджетных специальностей в вузах

На какие специальности выделили государственные места:

"Инженерия программного обеспечения" – 5 мест,

"Биотехнология и биоинженерия" – 5 мест,

"Стоматология" – 5 мест,

"Медицина" – 5 мест,

"Медсестринство" – 5 мест,

"Начальное образование" – 3 места;

"Компьютерная инженерия" – 3 места;

"Менеджмент" – 2 места;

"Биология" – 2 места;

"Химические технологии и инженерия" – 2 места;

"Филология (английский язык)" – 1 место;

"Экономика" – 1 место;

"Психология" – 1 место;

"Фармация, промышленная фармация" – 1 место;

"Физическая терапия, эрготерапия" – 1 место;

"Туризм" – 1 место.

После подтверждения поступающими своего выбора и предоставления частными вузами гарантий соблюдения законодательства об индикативной себестоимости с ними будет заключен соответствующий государственный контракт.

К слову, общий объем государственного заказа в 2021 году составляет 188 938 специалистов. В частности, правительство выделило 87 739 мест на бюджет для бакалавров, почти 60 тысяч – для поступления на магистратуру и более 37 тысяч – в колледжах.