Соответствующее письмо Министерство образования и науки направило руководителям частных учреждений высшего и профессионального образования.

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В МОН планируют предоставить госзаказ частным вузам на подготовку младших бакалавров и бакалавров. Решение о предоставлении бюджетных мест частным вузам будут принимать на основе конкурсов.

Как частные вузы могут получить госзаказ

Для возможности получить государственный заказ на подготовку бакалавров вузам необходимо подать заявку на открытие соответствующего доступа к Единой государственной базе по вопросам образования.

Частные вузы, которые получат места государственного заказа, должны соблюдать нормы законодательства об индикативной себестоимости на всех уровнях, специальностях и формах обучения.

К слову, иностранные вузы смогут открывать структурные подразделения в Украине. Впрочем, позволят сделать это не всем: вуз во время подачи документов должен входить в один из международных рейтингов.