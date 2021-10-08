Мать мальчика Ольга Коломийчик говорит, что ее сын посещает частный детский сад. Она надеялась, что в нем воспитатели смогут тщательнее следить за ребенком, однако получилось наоборот.

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Как потеряли мальчика

По словам мамы, после прогулки воспитатели потеряли ребенка. Они даже не пытались разыскать малыша и не вызывали полицию.

Воспитатели садика не разыскивали ребенка даже собственными силами. Они просто не заметили, что ребенка нет,

– сказала женщина.

Как нашли ребенка? Мальчика заметили случайные прохожие возле гаражей и вызвали полицию. Правоохранители подтвердили этот случай.

После того, как мальчика забрали полицейские, они пытались найти его родителей.

Однако им не удалось это сделать, поэтому правоохранители решили проверить ближайшие детские сады. Выяснилось, что малыш потерялся во время прогулки. Полицейские вернули ребенка в заведение и провели с директором разъяснительную беседу,

– сообщили в полиции.



Мальчика доставили к матери / Фото полиции Броваров

Сейчас полицейские проводят проверку правомерности действий воспитателей и администрации заведения.

Что говорят в саду

В комментарии "Трибуна Бровары" в частном детском саду, где произошел инцидент, сообщили, что ребенок незаметно выбежал через открытую дверь. Там утверждают, что искали мальчика, однако его впоследствии привела полиция.

К слову, ранее в саду № 55 в Черкассах няня избила двухлетнего мальчика. У ребенка даже появились синяки. За это няню сразу уволили из учебного заведения. А методисту, которая исполняла обязанности заведующей, вынесут выговор. Детали – читайте здесь.