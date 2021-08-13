Часть новых учебников, которые доставляли в школы для 4 классов, повредил ливень

Со 2 по 5 августа МОН доставляло по регионам новые учебники для учеников 4 класса. Однако часть из них повредил ливень, ведь в эти дни в Украине продолжалась непогода.

В ИМСО отметили, что повредилась незначительная часть учебников. Там добавили, что все учебники заменят.

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Что делать школам? Регионы, получившие поврежденные ливнем книги, смогут заменить их на новые.

Для замены части учебников представители областных госадминистраций должны сообщить о количестве поврежденных учебников, обратившись на горячую линию Института модернизации содержания образования по телефону (044) 248-25-21.

Сколько учебников уже доставили в регионы

Для 4-х классов Новой украинской школы в органы управления образованием областных ОГА по состоянию на 6 августа доставили более 4 миллионов 422 тысячи учебников (90% общего плана доставки).

Так, полностью обеспечены учебниками для 4-х классов НУШ учреждения образования Волынской и Ровненской области, почти 100% – в Винницкой, Донецкой, Луганской, Николаевской, Хмельницкой и Черниговской областях.

В МОН добавили, что продолжается доставка учебников для 8-х классов. Сейчас доставлено в книжные базы областей 583 тысячи учебников (11,68% общего плана доставки).

К слову, министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что школьники начнут обучение в полноформатном режиме, без смешанных или дистанционных уроков.

Вместе с тем правительство издало постановление, что при усиленном карантине будут работать только те школы, где вакцинировано более 80% учителей, даже в красной зоне.