Только один час в неделю: на оккупированном Донбассе вытесняют украинский язык
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила, что на оккупированном Донбассе в школах фактически вытеснен украинский язык. Ученикам разрешено его изучать только один час в неделю в нерабочее время.
Об этом рассказал постоянный представитель Украины в Вене Евгений Цимбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает Укринформ.
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По его словам, на территории ОРДЛО есть страх говорить на украинском публично, де-факто изъятию украинского языка из школ, где ее разрешено изучать лишь один час в неделю и запрет на ведение бизнеса без использования флага оккупационной администрации.
Цимбалюк уверяет, что в будущем это может представлять значительную угрозу для реинтеграции ОРДЛО. "Длительная замена украинского языка, официальной символики, средств массовой информации, законодательства и валюты представляет серьезную угрозу для будущей реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", – заявил он.
К слову, ситуация с коронавирусом в оккупированной части Донецкой области тоже становится критической. Там школьников и студентов решили перевести на дистанционное обучение. Ранее учеников отправили на длительные осенние каникулы, от 5 до 25 октября, но обучение позже может и не продлиться.
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