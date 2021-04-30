К главе села обратилась за помощью мама мальчика, которым пострадал от ребенка. Он рассказал о факте издевательства над восьмилетним учеником правоохранителям.

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По словам мамы, ученик пришел домой из школы с поцарапанным лицом.

Полицейские пообщались с обоими ребятами и их родителями. Выяснилось, что ребенок-буллер имеет вспыльчивый характер, цепляется к детям, толкает их и оскорбляет.

Раньше эти конфликты удавалось останавливать учителям. Мама мальчика, который издевался над другими, рассказала, что пыталась повлиять на поведение ребенка, проводила воспитательные беседы, но это не помогло.

Теперь женщину привлекли к административной ответственности. Ей придется оплатить штраф от 850 до 1700 гривен. Кроме того, полицейские посоветовали ей обратиться к детскому психологу для коррекции поведения сына.

Известно, что с начала года на Херсонщине полицейские составили 9 административных протоколов по буллингу в учебных заведениях.

К слову, в одесской школе № 22 школе восьмиклассник распылил перцовый баллончик в лицо учительницы математики. Педагогу сразу вызвали скорую и отвезли в больницу. Выяснилось, что парень имеет сложное эмоциональное состояние, потому что месяц назад у него умерла мама.