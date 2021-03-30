Централизованная база данных: новая инициатива МОН в области внешкольного образования
Министерство образования и науки Украины и ИТ-компания "SoftServe" подписали меморандум о сотрудничестве. Он предусматривает цифровую трансформацию внешкольного образования путем создания единой централизованной базы данных и внедрения электронной образовательной системы.
Источник:Министерство образования и науки Украины
Планируемый функционал базы будет дополняться и расширяться в соответствии с наполнением системы и потребностями пользователей. Проект реализуется совместно с Министерством молодежи и спорта, а также Министерством культуры и информационной политики.
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Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказывает, что внешкольное образование направлено на развитие способностей детей и молодежи в науке, культуре, спорте, технике и в разных видах творчества.
Участие детей в различных кружках является важной составляющей становления личности и развития способностей, в частности реализации возможностей детей с особыми образовательными потребностями,
– отмечает Шкарлет.
Заместитель Сергея Шкарлета по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Артур Селецкий рассказал, что система централизованной базы данных поможет пользователям:
- выбирать ближайшие по месту жительства и направлению деятельности кружки, секции и клубы;
- следить за графиком работы и популярностью кружка, в частности по посещаемости и наполненности групп;
- мониторить уровень материально-технического обеспечения учреждений внешкольного образования;
- видеть кадровую наполненность кружков, то есть просматривать профили педагогов и отзывы на каждое учреждение.
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