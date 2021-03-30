Министерство образования и науки Украины и ИТ-компания "SoftServe" подписали меморандум о сотрудничестве. Он предусматривает цифровую трансформацию внешкольного образования путем создания единой централизованной базы данных и внедрения электронной образовательной системы.

Планируемый функционал базы будет дополняться и расширяться в соответствии с наполнением системы и потребностями пользователей. Проект реализуется совместно с Министерством молодежи и спорта, а также Министерством культуры и информационной политики.

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Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказывает, что внешкольное образование направлено на развитие способностей детей и молодежи в науке, культуре, спорте, технике и в разных видах творчества.

Участие детей в различных кружках является важной составляющей становления личности и развития способностей, в частности реализации возможностей детей с особыми образовательными потребностями,

– отмечает Шкарлет.

Заместитель Сергея Шкарлета по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Артур Селецкий рассказал, что система централизованной базы данных поможет пользователям: