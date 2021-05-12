Это дело уже передали на рассмотрение прокуратуры. Об этом говорится в постановлении Бережанского районного суда.

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Отец одной ученицы 7 класса рассказал, что учитель музыки приставал к его дочери в течение последних трех лет. Однако девочка все это время ничего не рассказывала родителям о насилии.

Впоследствии она пожаловалась своей подруге, которая тоже стала жертвой педагога. После этого девочка обо всем рассказала своей маме.

Во время заседания суда отец пострадавшей ученицы 7 класса сказал, что учитель музыки во время уроков обнимал ребенка и целовал его в губы.

Во время уроков музыки он обнимал ее против воли. Когда она перешла в шестой класс, Этот учитель просунул руку ее под свитер и поймал ее рукой за грудь. Она испугалась и выбежала из класса, однако об этом никому не рассказывала, потому что боялась,

– ответил ее папа.

Уже когда девочка была в седьмом классе, учитель музыки снова просунул руку ей под одежду и касался ее груди. Кроме того, он обнимал ученицу и периодически целовал в губы. Со слов девочки стало известно, что учитель музыки ее 6 раз целовал в губы.

Пострадала от этого учителя и другая девочка. Мама рассказала, что педагог домогался и ее дочери. Из-за таких действий учителя музыки ученица отказывается посещать школу.

Учитель 8 февраля позвал ребенка в класс музыки, где начал обнимать без ее согласия. Он подошел сзади к ней, обхватил ее двумя руками, прижал к себе и касался ее груди. 12 марта он позвал дочь в класс и поцеловал в губы,

– рассказала она.

Через несколько дней этот учитель снова позвал ее малолетнюю дочь в свой кабинет и целовал в губы.

Отметим, что в полиции дело о сексуальном насилии над детьми расследовали как булінг. Однако новые факты, которые рассказали родители детей, дело передали в прокуратуру. Сейчас идет расследование.

К слову, в Херсонской области интимные фото 13-летней ученицы попали в школьный чат, и это повлекло травлю со стороны одноклассников. В конце концов девочка закрылась в себе и отказалась посещать школу.