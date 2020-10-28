Бывший председатель Верховной Рады и глава Администрации президента времен Леонида Кучмы Владимир Литвин баллотируется в ректоры Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Поход Литвина в ректоры КНУ: что известно

Об этом сообщил преподаватель философского факультета университета Андрей Черных . Он обнародовал полный список кандидатов на должность ректора, и там можно увидеть Литвина. Свое сообщение преподаватель опубликовал Facebook-сообществе "Новости высшего образования".

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Кто еще, ком Литвина, баллотируется на должность ректора КНУ

Сергей Болтивец

Виталий Хромець

Сергей Выжва

Александр Копыленко

Максим Куцевич

Анатолий Конверский

Петр Захарченко

Ирина Чудовская

Андрей Витренко

Владимир Бугров

Заметим, что в настоящее время Владимир Литвин входит в наблюдательный Совета КНУ. Что касается ректора университета, то его выбирают каждые пять лет. Сейчас эту должность занимает Леонид Губерский: 28 октября 2008-го он возглавил вуз и 20 октября 2015 года его переизбрали.

Краткая биография Владимира Литвина

Родился он в 1956 году на Житомирщине. То есть сейчас ему – 64 года.

С ноября 1999-го по май 2002 года он возглавлял Администрацию президента Кучмы.

Председателем Верховной Рады Литвин был дважды – с мая 2002-го по май 2006 года и с декабря 2008-го по декабрь 2012 года.

Также политик четыре раза попадал в парламент – IV, VI, VII и VIII созыва. В частности, в 2002 году от собственной партии "За Единую Украину", а в 2007-м – от своего же "Блока Литвина". Прекратил депутатские полномочия в августе 2019 года.

3 июля 2012 года в Верховной Раде с нарушениями приняли закон "Об основах государственной языковой политики". Литвин как спикер парламента после голосования пообещал, что не будет подписывать документ. Однако впоследствии, ссылаясь на " безысходность , он нарушил свое обещание и в итоге закон вступил в силу. Эти события стали причиной резкой критики политика со стороны общественности.

безысходность В сентябре 2016 года СМИ опубликовали "мысли вслух" Литвина. В частности, он считает, что "от отношений с Евросоюзом мы ничего не получаем, а от того, что разорвали с Россией отношения, многое теряем" . На эту тему он заявил и такое: "Здесь срабатывает такое истинно украинское: понравиться тем, кто богаче, более цивилизованным странам".

Литвина не раз обвиняли в плагиате. Кроме того, по словам осужденного экс-генерала МВД Алексея Пукача, он причастен к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

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Плагиаты Литвина: главное

Публикация его авторства под названием "Гражданское общество: мифы и реальность" оказалась переводом статьи Томаса Карозерса "Подумаем еще раз: гражданское общество".

Последний ее опубликовал в журнале Foreign Policy. Украинская же "версия" появилась в 2002 году в газете "Факты и комментарии".

В итоге Литвин признал, что статью писал не сам. Однако, обвинения в плагиате отверг. Зато сказал, что опубликовал реферат статьи американца.

В 2006 году под авторством Владимира Литвина вышла трехтомная "История Украины". Почти половина первого тома (432 страницы) повторяла содержание научных работ украинских историков Натальи Яковенко и Алексея Толочко.