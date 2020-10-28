Бывший спикер Рады и соратник Кучмы Литвин идет в ректоры КНУ имени Шевченко
Бывший председатель Верховной Рады и глава Администрации президента времен Леонида Кучмы Владимир Литвин баллотируется в ректоры Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Поход Литвина в ректоры КНУ: что известно
Об этом сообщил преподаватель философского факультета университета Андрей Черных. Он обнародовал полный список кандидатов на должность ректора, и там можно увидеть Литвина. Свое сообщение преподаватель опубликовал Facebook-сообществе "Новости высшего образования".
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Кто еще, ком Литвина, баллотируется на должность ректора КНУ
- Сергей Болтивец
- Виталий Хромець
- Сергей Выжва
- Александр Копыленко
- Максим Куцевич
- Анатолий Конверский
- Петр Захарченко
- Ирина Чудовская
- Андрей Витренко
- Владимир Бугров
Заметим, что в настоящее время Владимир Литвин входит в наблюдательный Совета КНУ. Что касается ректора университета, то его выбирают каждые пять лет. Сейчас эту должность занимает Леонид Губерский: 28 октября 2008-го он возглавил вуз и 20 октября 2015 года его переизбрали.
Краткая биография Владимира Литвина
- Родился он в 1956 году на Житомирщине. То есть сейчас ему – 64 года.
- С ноября 1999-го по май 2002 года он возглавлял Администрацию президента Кучмы.
- Председателем Верховной Рады Литвин был дважды – с мая 2002-го по май 2006 года и с декабря 2008-го по декабрь 2012 года.
- Также политик четыре раза попадал в парламент – IV, VI, VII и VIII созыва. В частности, в 2002 году от собственной партии "За Единую Украину", а в 2007-м – от своего же "Блока Литвина". Прекратил депутатские полномочия в августе 2019 года.
- 3 июля 2012 года в Верховной Раде с нарушениями приняли закон "Об основах государственной языковой политики". Литвин как спикер парламента после голосования пообещал, что не будет подписывать документ. Однако впоследствии, ссылаясь на "безысходность, он нарушил свое обещание и в итоге закон вступил в силу. Эти события стали причиной резкой критики политика со стороны общественности.
- В сентябре 2016 года СМИ опубликовали "мысли вслух" Литвина. В частности, он считает, что "от отношений с Евросоюзом мы ничего не получаем, а от того, что разорвали с Россией отношения, многое теряем" . На эту тему он заявил и такое: "Здесь срабатывает такое истинно украинское: понравиться тем, кто богаче, более цивилизованным странам".
- Литвина не раз обвиняли в плагиате. Кроме того, по словам осужденного экс-генерала МВД Алексея Пукача, он причастен к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.
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Плагиаты Литвина: главное
- Публикация его авторства под названием "Гражданское общество: мифы и реальность" оказалась переводом статьи Томаса Карозерса "Подумаем еще раз: гражданское общество".
- Последний ее опубликовал в журнале Foreign Policy. Украинская же "версия" появилась в 2002 году в газете "Факты и комментарии".
- В итоге Литвин признал, что статью писал не сам. Однако, обвинения в плагиате отверг. Зато сказал, что опубликовал реферат статьи американца.
- В 2006 году под авторством Владимира Литвина вышла трехтомная "История Украины". Почти половина первого тома (432 страницы) повторяла содержание научных работ украинских историков Натальи Яковенко и Алексея Толочко.
- В 2008 году Литвина обвинили в плагиате статьи Сергея Капицы. Говорится о выступлении на форуме "Европа – Украина". Так, некоторые части речи украинского политика почти дословно совпадали с текстом интервью "Новый кризис опаснее чумы и мировой войны" российского профессора. В то же время ни разу о россиянине Литвин так и не вспомнил.
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