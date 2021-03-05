Бывший спикер Верховной Рады и соратник Кучмы Владимир Литвин заявил, что готов возглавить Киевский национальный университете имени Тараса Шевченко. Ведь вуз пока до сих пор без ректора.

Об этом Владимир Литвин сообщил во время эфира на одном из телеканалов. "Я был ректором в очень сложный момент... И сейчас я готов", – заявил бывший глава Рады.

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Отметим, что ранее ходили слухи о том, что Литвин должен был баллотироваться на выборы ректора КНУ в прошлом году. Но он из-за коронавируса так и не стал кандидатом на должность ректора вуза.

Что известно про Владимира Литвина





Впоследствии на выборах в Верховную Раду 2012 и 2014 годов он избирался народным депутатом от округа № 65.



Интересно, что в сентябре 2016 года СМИ опубликовали заявления Литвина. В частности, он сказал, что "от отношений с Евросоюзом мы ничего не получаем, а от того, что разорвали с Россией отношения, многое теряем". Кроме того, Литвина не раз обвиняли в плагиате. 24 канал писал, что Владимир Литвин был народным депутатом четырех созывов, дважды занимал пост спикера Верховной Рады. А в 2002 году был избран народным депутатом по списку блока "За единую Украину!"Впоследствии на выборах в Верховную Раду 2012 и 2014 годов он избирался народным депутатом от округа № 65.Интересно, что в сентябре 2016 года СМИ опубликовали заявления Литвина. В частности, он сказал, что "от отношений с Евросоюзом мы ничего не получаем, а от того, что разорвали с Россией отношения, многое теряем". Кроме того, Литвина не раз обвиняли в плагиате.

Добавим, что в декабре 2020 года в КНУ состоялись выборы ректора, которые завершились без избрания ректора. И хотя вроде как победил Владимир Бугров, ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов.

И только в начале марта станет известным окончательный перечень кандидатов, которые будут баллотироваться на выборах 2021 года.