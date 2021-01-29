Профессор Максим Луцкий, который является бывшим регионалом и кумом экс министра Табачника, победил в первом туре выборов ректора в Национальном авиационном университете.

Источник: пресс-служба НАУ

Максим Луцкий выиграл выборы ректора в НАУ

В университете сообщили, что общее количество избирателей, внесенных в списки, составило 2 711 человек, явка избирателей составила – 2 423 человека (89,3%). А победу на выборах одержал доктор технических наук Максим Луцкий.

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Сколько голосов набрали кандидаты в ректоры:

Максим Луцкий – 1 733 голосов (63,9%);

Римвидас Хращевский – 393 голоса (14,5%);

Павел Барсук – 161 голос (5,9%).

К тому же, не поддержали ни одного кандидата 112 избирателей (4,1%).

Голосовать могли все ученые и педагоги, структурные подразделения НАУ и студенты. Жалоб на нарушения избирательного процесса не было. Протоколы избирательных комиссий по выборам ректора НАУ уже направлены в Минобразования. Сейчас обязанности исполняющего обязанности ректора НАУ исполняет Римвидас Хращевский.​

В то же время ОО "Красный Губер" заявила, что Максим Луцкий не имеет права занимать должность руководителя университета.

Что известно? В организации отметили, что Луцкий в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года занимал должность председателя Соломенской районной в Киеве и не был уволен в этот период с соответствующей должности по собственному желанию, что соответствует критерию осуществления очистки власти. Поэтому они обратились в Министерство юстиции.

На это в Минюсте ответили, что Луцкий подпадает под действие закона об очищении власти, а следовательно не имеет права занять должность руководителя университета.



ОО "Красный Губер" заявила, что Луцкий не имеет права быть ректором / Скриншот

Что известно о Максиме Луцком

Максим Луцкий является бывшим проректором НАУ. Также он был народным депутатом Верховной Рады 5 и 6 созывов.

Политическая деятельность в "Партии регионов"

В 2006 – 2007 годах Луцкий был народным депутатом Украины V созыва (избран от "Блока Юлии Тимошенко", а через пять месяцев перешел в "антикризисную коалицию" и стал членом фракции "Партии регионов"). Свое решение он мотивировал неудовлетворительными результатами работы правительства Тимошенко, а также ее авторитарным стилем руководства своей политической силы.



Уже в 2010 году Луцкий стал народным депутатом VI созыва от "Партии регионов" и был председателем комитета по вопросам науки и образования. А с 2012 года его назначили советником премьер-министра Николая Азарова по вопросам образования, научной деятельности и инноваций (на общественных началах).



Максим Луцкий выиграл выборы ректора НАУ / Фото KP.UA



Осенью 2012 года Луцкий вновь баллотировался в Верховную Раду VII созыва от "Партии регионов" по одномандатному округу в Киеве, однако проиграл представителю "Родины" Дмитрию Андриевскому.

Связи Максима Луцкого. Интересно, что в 2008 году министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий Табачник крестил младшего сына Луцкого – Дмитрия.

Научная деятельность

Максим Луцкий является автором более 75 научных и учебных работ, в том числе 2 монографий, 4 учебников, 5 патентов и 9 методических рекомендаций.

В 2007 году он работал заместителем министра образования и науки Украины Станислава Николаенко. В 2008 стал проректором по международным связям и первым проректором НАУ. А уже в январе 2021 года Максим Луцкий выиграл выборы ректора Национального авиационного университета.