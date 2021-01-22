Каким должен быть директор школы 21 века? По словам экспертов, главное для директора – обеспечить такую атмосферу, когда ученики будут чувствовать себя свободными, счастливыми и будут знать, что их уважают.

Да, важнейшая задача для директора школы – организовать процесс обучения. Издание "Новая украинская школа" собрало рекомендации, как быть хорошим директором.

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На что надо обращать внимание директору для успеха школы

Коммуникация

Директор школы в Финляндии Ари Покка рассказал, что для директоров важна коммуникативная компетентность, особенно во времена пандемии.

В то время, когда многие вещи сегодня являются непонятными, нестабильными и неопределенными, общение должно происходить на высоком уровне. Коммуникация должна быть четкой, своевременной и хорошо организованной,

– говорит он.

Ведь учителя, ученики и их родители ждут информацию и решения директоров. И она должна базироваться на фактах и ​​быть понятной.

Забота о работниках

В последнее время выгорание учителей стало глобальной проблемой. Поэтому директора должны хорошо подумать, какую поддержку им можно предложить. Покка уверяет, что она должна иметь более личный характер, поэтому это можно сделать во время короткой встречи в частном режиме.

Пандемия, по словам Ари, показала, насколько необходимо сильное педагогическое лидерство. Именно директор должен был взять на себя больше ответственности, чтобы подтолкнуть учителей к поиску новых педагогических идей.

Делегирование обязанностей

Директор должен хорошо понимать, что не сможет делать все самостоятельно. Поэтому необходимо организовать справедливое и эффективное распределение полномочий.

В частности, можно создать сеть с коллегами или организовать ведущую группу учителей в школе, которая будет помогать директору.



Директор школы общается с учителями и родителями / Фото yorkshiretsa

Но эксперт отмечает, что самая главныя компетентность для каждого – это слушать себя.

Утомленный и раздраженный директор ничего хорошего не сделает для школы. Поэтому важно понимать, что вы умеете делать, а что – нет. Забота о себе не является эгоистичной. Это на самом деле единственный способ управлять школой эффективно,

– сказал Покка.

Рекомендации директору для эффективного онлайн-обучения

Сокращать уроки и группы учеников

В Финляндии пришли к выводу, что при дистанционном обучении нельзя проводить урок, как в обычном режиме в классе. Поэтому, расписание претерпело изменений.

"Если ученики находятся онлайн 45-60 минут – это слишком долгое время, чтобы слушать монолог учителя. Рабочие группы должны быть разделены на более мелкие, должны быть организованы различные модули", – говорит Покка.

Поддерживать учеников и дополнительно объяснять материал

Эксперт отмечает, что ученикам важно знать, что учитель готов дополнительно предоставить консультацию, помочь и лично поддержать.

Интересно, что ученики рассказывают, что есть много вопросов, которые они не могут поставить в интернете, поскольку это публичный канал. Им нужны личные ответы, поэтому учителям было бы хорошо найти время для этого. Также важно иметь и чувствовать связь со своим классом.

Договариваться о правилах

Не всегда понятно, присутствует ученик на уроке, если он не включает камеру. Поэтому включены камеры должны быть главным условием обучения во время карантина.

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Планировать совместный досуг

По словам директора, онлайн-школа – это также способ создать новое социальное взаимодействие, устраивая вечеринки, совместные завтраки, обсуждение фильмов, книг, исследовать что-то вне класса и тому подобное.

Не перегружать учеников

Ари Покка добавляет, что для финских учителей труднее всего дается модель смешанного обучения, когда часть учеников находятся на самоизоляции, а другие посещают занятия в школе.

"Тем не менее, наши учителя сделали замечательную работу. 80% учеников сказали, что у них не было больших проблем в обучении в 2020 году. Но многие учителя чувствуют себя истощенными", – сказал он.

Как стать крутым директором

Ари Покка дает следующие рекомендации:

Задайте вашей школе морально-педагогическое направление;

Поощряйте своих учеников понимать, что обучение – это непрерывный процесс,

Работайте иначе, чем другие, и будьте терпеливы – результаты рано или поздно придут;

Создайте открытую учебную среду и общество, которые используют технологии как инструменты;

Не теряйте сосредоточенности;

Будьте смелы – защищайте свою школу положительным образом.

"Директор одновременно должен понимать свою роль. Ведь когда становится трудно, все смотрят на лидера. Иногда эти сложные ситуации могут быть внутренними", – добавляет эксперт.