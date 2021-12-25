Быстрые контрольные и нет проверки тетрадей: учитель поделился секретами преподавания

Учитель из Киева Григорий Филиповский поделился собственными секретами в преподавании. По его словам, педагог должен любить свой предмет и удивлять учеников. А еще он никогда не проверяет тетради и проводит быстрые контрольные для класса.

Григорий Филиповский – преподаватель геометрии Русановского лицея (Киев). Его разработки "интересной математики" можно использовать на уроках, начиная с 3 класса. Нынешние выпускники считают Григория одним из лучших педагогов математики.

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Секреты преподавания для учеников

Учитель должен восхищаться предметом

Григорий Филиповский уверен, что у каждого преподавателя есть свои секреты, которые совершенно не похожи на стиль других учителей.

Я всегда стараюсь через геометрию показать детям связь времен и поколений. Когда рассказываю о том, как нынешняя олимпиадная задача связана с геометрией Архимеда, поверьте, это вызывает большой восторг. И не только у учеников, но и у меня самого,

– признается он.

Работать с детьми можно лишь в том случае, когда ты сам увлекаешься теми знаниями, которые пытаешься преподавать.

По его словам, нельзя раз составить конспекты уроков, а дальше год за годом "отчитывать" предмет по ним, ведь так учитель теряет связь с учениками.

"Вот, например, я рассказываю теорему Лейбница уже в сотый раз, если не больше. Но ведь мои нынешние ученики слышат о ней впервые, поэтому я должен и рассказать, как впервые. Потому что если дети увидят или почувствуют, что мне скучно, то и будут воспринимать знания неинтересными", – добавил он.

Григорий Филиповский / Фото Русановского лицея

Поэтому, готовясь к уроку, надо стараться найти для себя новые грани в теме, добавить новые краски и акценты, детали и примеры, задачи и тому подобное. Важно быть в постоянном поиске, экспериментировать на уроках. Григорий убежден, что учителю надо быть в курсе, чем живут его ученики, что модно у поколения, которое вы учите.

Учеников нужно удивлять

Григорий Филиповский уверяет, что для него качественно проведенный урок – такой, после которого и он, и дети испытывают удовольствие.

Бывает, что ребенок предлагает совершенно новую идею решения задачи, которую я даже не принимал во внимание, или ставит вопрос, который ведет весь класс к интересным исследованиям. И даже если мы в то же время отступаем от темы, которую я запланировал, не считаю это время потерянным,

– говорит он.

Учитель считает, что тему можно наверстать, а важно – чтобы дети получили удовольствие, и в них проснулся азарт к изучению предмета.

"Я считаю, что ребенок рождается как личность от удивления, в тот момент, когда на ум ему приходит: "кто бы мог подумать! Не знал, что так возможно!". Считаю, что сама жизнь подсказывает, как лучше провести урок. Заинтересованность учителя передается детям", – рассказывает педагог.

Часто после олимпиад, особенно международных, он предлагает ученикам 9 – 10 классов взяться за решение задач. Тогда начинается обсуждение, выдвигаются предложения, рождаются идеи. Такие исследования мотивируют их к саморазвитию и порождают азарт.

Хвалите детей

Еще Григорий Филиповский часто проводит так называемые "5 минут изобретательности". Учитель предлагает интересную задачу, которая имеет нестандартный подход решения. Основная задача таких пятиминуток – отвлечься от основной темы урока, но в то же время передохнуть с пользой.

Если ребенок меня поразил уровнем знаний, пониманием и даже желания понимать, считаю нужным проговорить это вслух. Очень люблю хвалить детей, ведь всегда есть за что: решил сложную задачу, нашел интересное решение, самостоятельно разобрался,

– говорит учитель.

Поэтому у него на доске всегда записаны несколько задач повышенного уровня сложности. Пока остальной класс работает над основной темой, те, кто уже разобрался с основными задачами, могут самостоятельно решать усложненные задачи и получить дополнительную оценку.

Учитель проводит быстрые контрольные

Григорий Филиповский не планирует контрольные и самостоятельные на целый урок, его ученикам для контроля достаточно 5 – 7, максимум 20 минут. "Это занимает несколько задач, а остальное время стоит посвятить интересному, полезному и новому", – говорит он.

Но раз в четверть учитель все-таки проводит более длительную контрольную, поскольку в реалиях ГИА и ВНО ученики будут писать именно такую работу и должны быть к ней готовы.

Когда на второй урок запланирована самостоятельная, на первом часто предлагаю решить несколько задач, за которые можно получить дополнительные баллы к будущей самостоятельной. У учеников появляются азарт и активное привлечение к работе на уроке,

– делится педагог.

Кстати, учитель никогда не проверяет домашние задания в тетрадях. Взамен едва ли не на каждом уроке проводит пятиминутную самостоятельную – задачу, очень похожую на те, что заданы на дом. Кто справился с заданием, двойку не получает.

Ведение тетрадей Григорий Филиповский также не контролирует. Еще в 7 классе предупреждает новых учеников, что они ведут тетради исключительно для себя. Например, когда дети делают задачу на повторение, то могут взглянуть в старые конспекты и найти решение.

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"Относительно домашних заданий – считаю, что даже если ученик посмотрел порядок решения в интернете, то уже будет иметь с того пользу – разобрался, пропустил через себя, понял. Также побуждаю, чтобы дети обсуждали задания с одноклассниками, объясняли друг другу", – добавил он.

Учитель заключает, что на уроках очень важно быть неожиданным, предлагать детям задачи, формы работы так, чтобы они не могли предусмотреть заранее, что их ожидает.