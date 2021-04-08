Минкульт запустил онлайн-платформу, которая объединяет несколько ресурсов для изучения украинского языка. Она поможет всем желающим усовершенствовать украинский.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко уверен, что такие онлайн-курсы во время карантина – это дополнительная возможность для саморазвития.

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Ткаченко предложил усовершенствовать свой украинский язык. И поможет в этом платформа от Министерства культуры и информационной политики, объединяющая сразу несколько сайтов по изучению украинского.

В частности, там доступны ресурсы с различными форматами обучения:

в текстовом формате,

в видео-формате

в интерактивном формате – с помощью упражнений и заданий по орфографии.

Ткаченко отметил, что материалы на платформе подойдут носителям языка и тем, кто совсем его не знает, но хочет изучить.

Интересно, что иностранцам в Минкульте дополнительно предлагают еще один ресурс, где размещено более 100 бесплатных уроков.

Также есть возможность предложить добавить свой сервис на платформу. Помните: не стыдно иметь пробелы. Стыдно не заполнять их,

– добавил Ткаченко.