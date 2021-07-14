Хоть раз каждый учитель сталкивался с детскими спорами за право сесть за первую или последнюю парту в классе. Как удовлетворить потребности каждого и нужно ли это – читайте ниже.

К теме Каким будет обучение с 1 сентября: структура нового учебного года

Учительница Ольга Еременко провела в соцсети опрос по этой теме и получила такие результаты:

23% опрошенных мечтали сидеть за первой партой в школьные годы;

31% – так никогда и не сидели в "первой линии";

40% отметили, что педагоги не учитывали их пожелания во время рассаживания учеников;

85% опрошенных считают, что ребенок имеет право сам выбирать место в классе.

По словам педагога, за ее первый год работы она имела большой класс (37 учеников). Некоторые рекомендации, которые она прочитала в сети, не дали положительных результатов. Поэтому учительница нашла собственный подход.

Как рассадить учеников в классе: советы учительницы

Все ученики должны выйти к доске.

Учитель должен дать возможность занять 1 – 2 парты ученикам, которой имеют слабое зрение.

Всем остальным предложите за 5 минут занять свободные места в кабинете. Им нужно объединиться в пары и сесть за любую парту. Главное – чтобы они все делали самостоятельно, как хотят.

Кто хочет уединиться, то должен занять свободную парту в конце кабинета.

В итоге дети сами выберут себе соседа и парту. И после этого можно начинать работать на уроках.

Однако учительница имеет два основных правила:

Если ученик получает замечания (относительно поведения на уроке, разговора с соседом за партой, неуместных дел во время занятия), то его можно пересадить на другое место, как решит учитель. Каждого первого числа нового месяца рассаживаться по-новому, однако с одним условием: ученики, которые сидели в конце класса, должны пересесть за первые парты, а ученики с первых и средних – назад.

Читайте также Когда и как говорить с ребенком о будущей профессии: советы психолога

По словам Ольги Еременко, такой простой способ помогает удовлетворить потребности учеников, родителей и учителя.



Кроме того дети станут более организованными, получат внутреннюю мотивацию к дисциплине и чувство равноправия в коллективе.

Каждый ребенок имеет право быть услышанным! Отмечу, что такой метод рассадки учеников в вышеупомянутом опросе разделяют 88% респондентов,

– добавила учительница.

К слову, во время летних каникул школьники почти всегда погружаются в компьютерные игры и прогулки с друзьями. И за три месяца они могут забыть значительную часть материала, который изучали в течение года. Что делать, чтобы ученики за лето не забыли выученное – читайте советы в статье.