Хоть раз каждый учитель сталкивался с детскими спорами за право сесть за первую или последнюю парту в классе. Как удовлетворить потребности каждого и нужно ли это – читайте ниже.
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Учительница Ольга Еременко провела в соцсети опрос по этой теме и получила такие результаты:
- 23% опрошенных мечтали сидеть за первой партой в школьные годы;
- 31% – так никогда и не сидели в "первой линии";
- 40% отметили, что педагоги не учитывали их пожелания во время рассаживания учеников;
- 85% опрошенных считают, что ребенок имеет право сам выбирать место в классе.
По словам педагога, за ее первый год работы она имела большой класс (37 учеников). Некоторые рекомендации, которые она прочитала в сети, не дали положительных результатов. Поэтому учительница нашла собственный подход.
Как рассадить учеников в классе: советы учительницы
- Все ученики должны выйти к доске.
- Учитель должен дать возможность занять 1 – 2 парты ученикам, которой имеют слабое зрение.
- Всем остальным предложите за 5 минут занять свободные места в кабинете. Им нужно объединиться в пары и сесть за любую парту. Главное – чтобы они все делали самостоятельно, как хотят.
- Кто хочет уединиться, то должен занять свободную парту в конце кабинета.
В итоге дети сами выберут себе соседа и парту. И после этого можно начинать работать на уроках.
Однако учительница имеет два основных правила:
- Если ученик получает замечания (относительно поведения на уроке, разговора с соседом за партой, неуместных дел во время занятия), то его можно пересадить на другое место, как решит учитель.
- Каждого первого числа нового месяца рассаживаться по-новому, однако с одним условием: ученики, которые сидели в конце класса, должны пересесть за первые парты, а ученики с первых и средних – назад.
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По словам Ольги Еременко, такой простой способ помогает удовлетворить потребности учеников, родителей и учителя.
Кроме того дети станут более организованными, получат внутреннюю мотивацию к дисциплине и чувство равноправия в коллективе.
Каждый ребенок имеет право быть услышанным! Отмечу, что такой метод рассадки учеников в вышеупомянутом опросе разделяют 88% респондентов,
– добавила учительница.
К слову, во время летних каникул школьники почти всегда погружаются в компьютерные игры и прогулки с друзьями. И за три месяца они могут забыть значительную часть материала, который изучали в течение года. Что делать, чтобы ученики за лето не забыли выученное – читайте советы в статье.