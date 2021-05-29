Как быстро овладеть новым навыком и выучить материал: 5 проверенных методов

Учиться новому – неотъемлемая часть нашей жизни. Множеством навыков мы овладеваем автоматически, благодаря опыту, однако иногда возникает потребность сделать это быстро и в короткие сроки.

Благодаря нейронаукам сегодня можно лучше понять, как устроен наш мозг, и каким образом он воспринимает, обрабатывает и усваивает информацию. Предлагаем вашему вниманию 5 научно проверенных методов и фактов, которые помогут быстрее научиться чему угодно.

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Письменные заметки

В эру стремительного развития новейших технологий, планирование и нотирование информации с помощью электронных устройств может казаться оптимальной методикой для лучшего усвоения информации.

Однако исследования показывают, что люди, которые делают письменные заметки, обрабатывают и запоминают информацию гораздо лучше, чем те, кто использует для этого гаджеты.

Конечно, писать от руки медленнее, чем набирать на клавиатуре, однако переписывание услышанной или увиденной информации помогает дольше ее хранить и лучше запоминать.

Письменные заметки помогают лучше запомнить информацию / Фото Pexels

Качественные конспекты

Чем лучше, аккуратнее и более структурировано вы конспектируете информацию, тем быстрее вы ее освоите. Перед тем, как приступить к учебному процессу, обязательно узнайте о различных стратегиях ведения конспектов. Например, овладейте методом Корнелла, где к основным тезисам вы дописываете собственные мысли.

Здоровый сон

Если завтра у вас большой проект, или масштабная презентация, и вы не готовы – не заставляйте себя выполнить все задачи, пожертвовав сном. Лучше все же отдохнуть, а что не успели – доделать, когда проснетесь.

Исследования показывают прочную связь между сном и обучением. Функционально отдых и "перезагрузка" организма заставляет наш мозг запоминать информацию, которую мы изучили в течение 12 часов до фазы глубокого сна.

Здоровый сон является неизменной частью эффективного учебного процесса / Фото Pexels

Изменение подхода

Если вы хотите овладеть каким-то навыком, в частности научиться играть на фортепиано, не повторяйте одно и то же музыкальное упражнение постоянно. Следует искать различные подходы в обучении и чередовать методики. Это поможет быстрее овладеть инструментом и развить всестороннее восприятие.

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Гидратация организма

Поддерживать водный баланс во время учебного процесса – очень важный нюанс на пути к успеху. Согласно исследованиям, питьевая вода действительно делает нас умнее – студенты, которые брали с собой на экзамены бутылку воды и употребляли жидкость во время написания тестов, показывали значительно лучшие результаты.

По мнению ученых, вода не только поддерживает наш организм в оптимальном режиме, но и является весомым фактором, который положительно влияет на когнитивные способности человека.

Для максимизации когнитивных способностей нужно пить достаточно воды / Фото Pexels