Психолог Анна Овдиенко рассказала, как можно помочь школьникам осознать, что с началом учебного года их ожидают новые интересы, знакомства и возможности.

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По ее словам, начинать учебный год надо из специальных занятий – классных часов, посвященных тому, чтобы дети "прожили" чувство завершения лета и сформировали положительное отношение к учебе.

Эксперт убеждена, что если уже в начале года дать детям "изюминку", то мотивация на дальнейшее посещение школы и активное участие на уроках возрастет. Поэтому, за классный час нужно сплотить класс после летних каникул и установить цели на учебный год.

Анна Овдиенко подготовила примеры упражнений, которые помогут детям "завершить" летние каникулы и начать обучение.

Примеры упражнений для настройки учеников на учебу

Упражнение: "Как прошло лето"

Скажите ученикам, что вы будете делать короткую проверку, кто как провел лето. Учитель должен называть две противоположные вещи, а ученики должны разбиться на группы в соответствии с тем, какая характеристика касается вас. Для выполнения этого упражнения всем необходимо подняться.

Например, детям, которые провели лето дома стоит встать справа, а тем, кто путешествовал – встать слева.

Упражнение "Коллективный рассказ о лете"

Для того, чтобы попрощаться с летними каникулами, составьте вместе с учениками общую историю (можно даже несколько вымышленную) о лете.

Пусть учитель начнет, а потом дети продолжат историю по очереди. В итоге все составят свою историю одного лета, в которой будет правда и вымысел, радость и печаль. Завершать упражнение также должен учитель. Ведь вы можете модерировать историю, если конец получается не очень положительным.



Ученики общаются на уроке / Фото amazonaws

Упражнение "Подарок"

Новый год или День рождения принято отмечать с подарками. Но можно отметить и начало нового учебного года.

Станьте в круг и подарите необычные подарки. Задача учеников – придумать, что подарить однокласснику или однокласснице и показать это невербальными жестами. Это может быть как нечто материальное, так и не материальное.

Упражнение "Моя ладошка"

На листе бумаги нарисуйте ладошку. В центре ладошки пусть ребенок напишет свое имя, а затем передаст рисунок соседу рядом.

И теперь начинается самое интересное. Детям надо в свободное пространство вокруг ладошки записать что-то хорошее об однокласснике или однокласснице, а затем передать следующему ученику. Таким образом, листок пройдет всех одноклассников и вернется к своему владельцу с хорошими словами.

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Добавим, что детям не нужно писать много, только основные моменты, хорошие черты характера, которые есть у одноклассника. После этого стоит поговорить о том, приятно ли детям читать то, что там написано, и ожидали ли они, что одноклассники напишут такое.

Далее ребенок должен записать на двух пальчиках своей ладони то, чего он хотите достичь в обучении в этом году, на третьем – что он хочет достичь в хобби, а на пятом – в общении.

В конце скажите: "Это ладошку необходимо сохранить, чтобы всегда помнить, что у вас так много сильных сторон, которые помогут вам всего этого достичь".

Упражнение "Импульс"

Напоследок, станьте все вместе в круг и возьмитесь за руки. Ваша задача состоит в том, чтобы передать импульс пожатием руки от первого участника до последнего по кругу как можно быстрее.



Упражнение для настройки на учебу / Фото "Погляд"

Учитель должен включить секундомер и пожать руку человеку, который стоит от него справа, тот – следующему и так по кругу, пока импульс не вернется к педагогу.

В завершение стоит сказать детям: "Как и в этом упражнении, от каждого из вас зависит, какой результат вы получите в этом учебном году. Вы не сами и всегда можете попросить о помощи у одноклассников или у меня".