Было только 23: умер Владимир Кушнаренко, которому собирали средства на лечение

В Луцке от тяжелой болезни умер 23-летний выпускник Волынского национального университета имени Леси Украинки. Владимир Кушнаренко боролся с острой лимфобластической лимфомой (лейкемией).

Страшный диагноз парню поставили еще в детстве. С тех пор его пытались спасти, собирали средства на лечение.

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На Волыни умер Владимир Кушнаренко

Ему было бы 23... закончились страдания и боль… Прошу, помолитесь,

– написала Людмила Подворная.

Женщина была его учительницей. Она неоднократно писала о состоянии здоровья парня на своей странице в фейсбуке, когда он нуждался в финансовой помощи на лечение.

21 августа 2021 года местное издание "Волынские новости" заявило, что парню нужна помощь. Тогда он находился в реанимации Луцкой городской клинической больницы. Его состояние было критическим. Учительница рассказывала, что его мама находилась за границей на работе и не могла вернуться.

Что известно о Владимире Кушнаренко