Страшный диагноз парню поставили еще в детстве. С тех пор его пытались спасти, собирали средства на лечение.
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На Волыни умер Владимир Кушнаренко
Ему было бы 23... закончились страдания и боль… Прошу, помолитесь,
– написала Людмила Подворная.
Женщина была его учительницей. Она неоднократно писала о состоянии здоровья парня на своей странице в фейсбуке, когда он нуждался в финансовой помощи на лечение.
21 августа 2021 года местное издание "Волынские новости" заявило, что парню нужна помощь. Тогда он находился в реанимации Луцкой городской клинической больницы. Его состояние было критическим. Учительница рассказывала, что его мама находилась за границей на работе и не могла вернуться.
Что известно о Владимире Кушнаренко
- Парень закончил факультета филологии и журналистики Волынского национального университета имени Леси Украинки.
- Учительница Людмила Подворная рассказывала, что с 23 лет Владимир больше 20 – боролся за жизнь.
- Ведь в 2,5 года ему поставили диагноз острая лимфобластическая лимфома (лейкемия).
- Во время лечения в 4 года инфицировался вирусным гепатитом В. Владимир прошел 11 курсов химиотерапии.