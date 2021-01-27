Преподавательницу Национального педагогического университета Драгоманова Евгению Бильченко считают пророссийской. Ведь после ее скандальных высказываний о "гражданской войне" на Донбассе и "неонацистском режиме в стране" вспыхнул настоящий скандал.

Источник: РБК-Украина

Профессора по культурологии Бильченко теперь требуют уволить из университета, а ее студентка подала заявление на отчисление из вуза.

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Кроме того, бывшие студенты университета Драгоманова рассказали интересные и шокирующие факты о преподавательнице за время ее работы в вузе. Все они учились у Евгении Бильченко.

Проукраинская позиция Бильченко

Студент Александр рассказал, что во время обучения в вузе на философском факультете с 2010 по 2015 год Бильченко Евгения запомнилась ему как человек с проукраинской позицией.

То, что происходит сейчас, меня шокирует. Такое впечатление, что она сошла с ума. Как может преподаватель украинского вуза позволять себе пропагандировать антиукраинские ценности?! Не понимаю, почему руководство учебного заведения ее покрывает,

– написал он.

Парень добавил, что существует мнение, что большинство профессоров с кафедры культурологии всегда очень любили Россию, туда регулярно ездят и преподают исключительно на русском.

О проукраинской позиции скандальной преподавательницы рассказывает еще одна бывшая студентка вуза.

Девушка рассказала, что раньше считала Бильченко одной из лучших преподавателей за время своего обучения.

Бильченко была исключительно проукраинским преподавателем. Принимала активное участие в Евромайдане, выступала со стихами, посвященными этим событиям. После начала военных действий на Донбассе, принимала активное участие в помощи военнослужащим, ездила с гуманитарной помощью и выступала со стихами перед ветеранами АТО,

– рассказала она.

Студентка добавила, что она не понимает преподавательницу сейчас, потому что ее мировоззрение кардинально изменилось.

"Меня очень удивляет реакция руководства университета на данные события, дело не в политике, а в том, что преподаватель доносит до своих студентов абсолютно пророссийскую позицию. Это недопустимо, в период когда проливается кровь украинцев", – рассказала она.

В то же время бывший студент Алексей сказал, что Бильченко даже в активной фазе АТО не заикалась о "бандеровцах".

Еще во время учебы я получал определенное давление со стороны преподавателей кафедры культурологии. Они требовали разговаривать исключительно на русском языке, несмотря на то, что государственный язык – это украинский. И потом я чувствовал определенный буллинг за свой ломаный русский,

– признался студент.

По словам Алексея, у него сложилось двоякое впечатление о преподавательнице Бильченко. Ведь профессор принимала активное участие в Революции Достоинства и пропагандировала проевропейские ценности, а теперь говорит о "гибридном помешательстве на Украине".

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Кроме того, студенты рассказали, что Евгения Бильченко в 2018 году выступала в сенате Чехии.

Алексей вспомнил, что в 2015 году, когда АТО была в активной фазе, на лекциях у Бильченко не было ни слова о кровожадных бандеровцах, обстреле ВСУ мирного населения Донбасса и сохранении постсоветских ценностей.

Неудивительно, что именно после "творческой" поездки в Россию Бильченко "прозрела" и стала вести антиукраинскую риторику. Возможно, она прозрела от финансирования из-за "поребрика", что заслонило ее ум, или же от безграничного поглощения галлюциногенных грибов,

– отмечает студент.

Добавим, что сейчас на странице Бильченко в фейсбуке начали появляться посты поддержки от ее студентов, которые удивляются, почему же травят их преподавательницу, ведь Евгения никогда не позволяла себе на лекциях высказываний, которые не касаются предмета.

Что известно о ситуации с Бильченко

Профессор университета Драгоманова Евгения Бильченко публично критиковала новый закон о языке. Она написала о нем так: "Только звено в цепи, очередной опухший лимфоузел в теле онкобольной американской колонии".

Также преподавательница обнародовала целый ряд скандальных заявлений как "представительница российской цивилизации".

В то же время Бильченко назвала Украину тоталитарным государством. Она отметила, что украинской властью руководят "уличные этнорадикалы", занимающиеся "фашизмом" и "Бухенвальдом".