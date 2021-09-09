Была отличницей: в вузе Харькова рассказали о студентке, которая стреляла в учителей из арбалета
Источник:Newsroom
На днях в школе № 11 Полтавы вооруженная арбалетом девушка зашла в аудитории и выстрелила в двух учительниц. 19-летняя Таисия Петрова была бывшей ученицей в школе, а сейчас учится на психолога в Национальном университете гражданской защиты населения в Харькове. Что говорят о студентке в ее вузе – читайте в статье.
В вузе смущены поведением девушки, поскольку никакой агрессии от нее не замечали. В харьковском университете рассказали журналистам, какой студенткой была спортсменка.
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Таисия Петрова поступила в харьковский вуз в 2019 году, чтобы освоить профессию психолога. Девушка жила в общежитии и хорошо училась. Однако из-за коронавируса студентов отправили на обучение онлайн, поэтому Таисия вернулась в Полтаву.
В этом году Таисия перешла на третий курс обучения. 1 сентября она пришла в вуз на праздник Дня знаний, а после этого поехала домой.
Лишь 6 сентября педагоги узнали о событиях в школе в Полтаве и узнали в новости отличницу Таисию Павлову.
У нее не было неадекватного поведения, она стремилась к знаниям и отлично училась. Правда, студентка скрывала, что ее родители – адвентисты. Что произошло за время карантина и что побудило девушку стрелять в педагогов, непонятно,
– говорят в университете.
Сейчас студентка находится в Полтаве на психиатрическом обследовании. Продолжит ли Таисия обучение в вузе, будет зависеть от результатов экспертизы.
Отметим, что за содеянное девушке грозит уголовная ответственность по статье № 115 (покушение на умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет заключения.
Стрельба из арбалета в школе Полтавы: что известно
- Жуткое нападение 19-летней девушки случилось 6 сентября. Таисия Петрова зашла в школу и из арбалета выстрелила в двух учительниц. Одной попала в спину, другой – прострелила насквозь руку.
- Очевидцы рассказали, что девушка заходила в разные кабинеты и стреляла, курив сигарету. Арбалет у нее решился отобрать ученик 9 класса.
- Известно, что Петрова раньше училась в этой школе. В день нападения она зашла в учебное заведение через боковой вход.
- В квартире 19-летней Таисии, нашли череп со следами засохшей крови, а также личный дневник с планом убийств. А на стене висело фото папы с выколотыми глазами. В дневнике она сделала заметку на 22 число – тогда хотела сжечь свое жилье. На 28 сентября Петрова планировала убийство, но кого именно – неизвестно.