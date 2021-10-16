Была детей и едва стояла: в Днепре учительница младших классов выпивала на уроках

Родители обвинили одну из учительниц младших классов в злоупотреблении алкоголем на рабочем месте. Речь идет о школе №29 города Днепра.

Об этом сообщила мама ученицы 2 класса Юлия Рыженькая. По ее словам, классная руководительница дочери Екатерина Пастушенко неоднократно проводила уроки в пьяном виде.

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Более того, педагог пила водку именно в школьных стенах. До 5 урока уже не могла разговаривать с учениками, а также пьяной била некоторых детей по голове. На некоторых учеников даже падала.

После скандала учительницу уволили

Родители сразу же пожаловались администрации школы. Им ответили, что уже уволили учительницу.

Мать ученицы заметила, что администрация учебного заведения знала о проблемах учительницы с алкоголем. Именно по этой причине ее уволили с предыдущей школы.

Школа прикрывала этот факт, аргументируя тем, что работать некому,

– отметила Юлия Рыженькая.

В Управлении образования департамента гуманитарной политики горсовета Днепра знают об инциденте. В частности, там подтвердили, что педагога уволили.

"С администрацией заведения провели беседу. Сейчас вакансия (учительницы – 24 канал) открыта, а кадровые вопросы решает только администрация школы", – отметили в департаменте.

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В Запорожье полиция остановила автомобиль, в котором ехали мужчина и женщина в состоянии алкогольного опьянения. Ими оказались директор гимназии №54 Екатерина Бояр и ее муж.

В Мариуполе пьяная мать второклассника пришла забрать ребенка из школы. Педагоги, учитывая состояние женщины, попросили, чтобы за учеником пришла бабушка. В результате женщина избила завуча и набросился на директора.

На Харьковщине мама собрала с других родителей деньги на проведение ремонтных работ в саду. Но после того, как она получила 6 тысяч гривен, то потратила их на алкоголь.

Текст публикации Юлии Рыженькой:

Добрый день! Прошу помощи в наведении порядка в КСО "СОШ №29". Я мама учеников 10-А (сын) и 2-В (дочь) классов. Речь идет о классной руководительнице 2-В класса – Пастушенко Екатерине Васильевне.

Ранее были неоднократные разговоры о том, что учительница злоупотребляет алкоголем, но это были только слухи. Вчера, по словам детей 2-В класса и, в частности моей дочери, учительница пила водку в течение рабочего дня. До 5 урока уже не могла разговаривать. Более того, она ударила 2 девушек по голове, якобы за то, что они писали не "там, где нужно". На третьего ребенка едва не упала.

Конечно, поднят вопрос перед администрацией школы. Директор ответила, что Пастушенко уволили сегодняшним числом. Сама директор в отпуске – на границе с Россией без связи.

В понедельник в 15:00 назначена встреча директора с родителями. Самое страшное, что администрация школы знала о проблемах учительницы с алкоголем. Именно по этой причине ее уволили с предыдущего учебного заведения. Школа прикрывала этот факт, аргументируя тем, что работать некому.