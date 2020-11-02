Учительница из Ровненской области нарушила постановления, которые действуют во время карантина в Украине. Она во время учебы отказалась носить маску, защитный щиток и не измеряла температуру.

Инцидент произошел в городе Вараш Ровенской области с учительницей украинского языка и литературы лицея №1, передает издание "Главком".

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Учительница на протяжении 2 – 18 сентября находилась в лицее без маски или защитного щитка. Своими действиями она нарушила закон о защите населения от инфекционных болезней.

Во время рассмотрения дела педагог не признала своей вины и объяснила, что не желает носить маску и другие средства защиты, потому что является христианкой. Хотя администрация учреждения образования пытались ее переубедить, но у них это не получилось.

Теперь учительнице придется заплатить 17 тысяч гривен штрафа за нарушение правил карантина и 420 гривен судебного сбора в государственный бюджет. Такое решение принял Варасский городской суд.

"С учетом нынешней ситуации в регионе и несмотря на окружение детей в учебном заведении, а также поведения учительницы, которая категорически отказывалась носить маску или щиток, считаю, что ей следует назначить административное взыскание в виде штрафа", – сказано в судебном постановлении.

Напомним, что штраф за нарушение санитарно-противоэпидемических правил и норм во время карантина составляет от 17 000 до 32 000 гривен.

К слову, по состоянию на 2 ноября 2020 года в Вараше лабораторно подтверждено 798 случаев заболевания COVID-19. Из них уже выздоровели – 644 пациента, еще болеют 154 пациента, однако 10 случаев были летальными.