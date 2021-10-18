Об инциденте рассказала его мама Анита Колесник в социальной сети. Это произошло в Магдалиновском лицее им. Азамата Айталиева еще 14 октября – в День защитника и защитниц Украины.

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По словам женщины, ее сыну кто-то разбил голову. Когда она приехала в школу, то мальчик по неизвестным причинам находился в параллельном классе.

Он был весь в крови и не мог ходить. Чтобы отвезти ребенка в больницу, его пришлось выносить из здания на руках,

– рассказывает Анита Колесник.

В медучреждении пострадавшему мальчику якобы наложили швы.

Кто и каким образом разбил ребенку голову – точно неизвестно. Работники школьной администрации, по словам мамы школьника, отказались предоставлять ей записи с камер видеонаблюдения, так как те не работали в день инцидента.

По неподтвержденной информации, некий ученик случайно толкнул сына Аниты, в результате чего разбил ему голову.

Анита Колесник подозревает, что инцидент может быть каким-то образом связан с тем, что накануне она поссорилась с родительским комитетом. Женщина говорит, что после происшествия в школе она через чат в мессенджере призвала родителей не втягивать детей в конфликты взрослых.

Одна из мам в ответ на такую просьбу якобы назвала сына Аниты "не таким" – отстающим в учебе и негативным для класса – и попросила ее перевести сына на индивидуальное обучение. Впоследствии ее удалили из чата.



Рассказ мамы пострадавшего мальчика / Скриншот поста

Сейчас 24 канал не может подтвердить правдивость этого инцидента. Мы пытаемся связаться с лицеем. Добавим, что в новости описана лишь позиция мамы пострадавшего мальчика.

К слову, недавно в Днепре школьник прямо во время урока набросился с кулаками на учительницу музыки за то, что она забрала у него смартфон. В результате – у женщины множественные синяки и гематомы. Детали инцидента – читайте в статье.