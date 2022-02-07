Был в шоке, – Клопотенко рассказал, что его поразило во время работы в школьных столовых

Шеф-повар и соавтор реформы школьного питания в Украине Евгений Клопотенко рассказал о своем опыте работы на кухнях школьных столовых. Он признается, что дети приятно шокировали его своими взглядами на питание. Однако кое-что его очень расстроило.

Клопотенко пять лет назад, когда он только начинал развивать CultFood, поработал на кухнях школьных столовых, где получил немало впечатлений.

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Что приятно удивило

Шеф-повар много общался с детьми, спрашивал их о питании (в целом опросил более 2 тысяч учеников) и был шокирован их ответами.

Я был в шоке, когда выяснил, что на самом деле маленькие украинцы хотят питаться правильно, употреблять больше овощей и фруктов, кроме того, для них важно привлекательно ли выглядит блюдо на их тарелках.

– рассказал Клопотенко.

Что неприятно поразило

А вот неприятно его поразило безразличие некоторых поваров. "Они иногда готовят такие блюда, что на них смотреть больно. И дело здесь не в оборудовании или навыках, а именно в безразличии. Это мне болит", – признается шеф-повар.

Если в школе до сих пор не наладили питание по-новому, Клопотенко советует родителям в таком случае взять на вооружение одни и те же технологические карты блюд из нового меню. И пока ситуация решается, можно готовить блюда самостоятельно и давать детям с собой в школу.

"Мы специально выложили все технологические карты в свободный доступ – кто угодно может зайти на портал "ЗнаЇмо", выбрать рецепт блюда из школьного меню и приготовить дома. Например, закрытый пирог, львовский сырник или кифлики", – отметил шеф-повар.

Некоторые блюда из меню Клопотенко / Инфографика 24 канала

К слову, по состоянию на 1 февраля новым меню пользуются уже более 13 тысяч школ Украины, что составляет 96,6% от общего количества. На финальном этапе процесс внедрения нового школьного меню продолжается в 5 областях:

Закарпатская область – 70,6% заведений;

Запорожская область – 86,4%;

Львовская область – 84,3%;

Николаевская область – 89,2%;

Херсонская область – 96,4%.

В остальных 19 областях 100% школ уже перешли на новое меню. Кроме того, в школах Украины в целом обновлено почти 3 800 пищеблоков.