Клопотенко пять лет назад, когда он только начинал развивать CultFood, поработал на кухнях школьных столовых, где получил немало впечатлений.
К теме Зеленская с Клопотенко развенчали мифы о новом школьном питании: почему не стоит верить
Что приятно удивило
Шеф-повар много общался с детьми, спрашивал их о питании (в целом опросил более 2 тысяч учеников) и был шокирован их ответами.
Я был в шоке, когда выяснил, что на самом деле маленькие украинцы хотят питаться правильно, употреблять больше овощей и фруктов, кроме того, для них важно привлекательно ли выглядит блюдо на их тарелках.
– рассказал Клопотенко.
Что неприятно поразило
А вот неприятно его поразило безразличие некоторых поваров. "Они иногда готовят такие блюда, что на них смотреть больно. И дело здесь не в оборудовании или навыках, а именно в безразличии. Это мне болит", – признается шеф-повар.
Если в школе до сих пор не наладили питание по-новому, Клопотенко советует родителям в таком случае взять на вооружение одни и те же технологические карты блюд из нового меню. И пока ситуация решается, можно готовить блюда самостоятельно и давать детям с собой в школу.
"Мы специально выложили все технологические карты в свободный доступ – кто угодно может зайти на портал "ЗнаЇмо", выбрать рецепт блюда из школьного меню и приготовить дома. Например, закрытый пирог, львовский сырник или кифлики", – отметил шеф-повар.
Некоторые блюда из меню Клопотенко / Инфографика 24 канала
К слову, по состоянию на 1 февраля новым меню пользуются уже более 13 тысяч школ Украины, что составляет 96,6% от общего количества. На финальном этапе процесс внедрения нового школьного меню продолжается в 5 областях:
- Закарпатская область – 70,6% заведений;
- Запорожская область – 86,4%;
- Львовская область – 84,3%;
- Николаевская область – 89,2%;
- Херсонская область – 96,4%.
В остальных 19 областях 100% школ уже перешли на новое меню. Кроме того, в школах Украины в целом обновлено почти 3 800 пищеблоков.