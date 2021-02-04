Это сейчас эксцентричный миллиардер ассоциируется с одиозной политической деятельностью. В 2008 году, задолго до президентства, предприниматель издал книгу "Трамп никогда не сдается".

Источник: 24 канал

Учеба 24 собрала самые яркие цитаты из книги Дональда Трампа, которые могут помочь предпринимателям в сложные времена коронакризиса.

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Что известно о бизнесе Трампа

Дональд Трамп начинал свою бизнес-деятельность в отцовской компании и занимался сдачей в аренду жилья представителям среднего класса в Бруклине, Квинсе и Стейтен-Айленде.

Уже позже он взялся реализовывать амбициозные проекты и строить небоскребы, в которых на коммерческой аренде офисов для различных фирм начал зарабатывать огромные деньги. Сейчас многие застройщики платят бывшему президенту за то, чтобы он был лицом их недвижимости.

В 2015 году журнал Forbes оценивал состояние Трампа в 4,1 миллиарда долларов США. Сам предприниматель заявлял, что цифра значительно больше, ведь существует большое расхождение в определении точной стоимости объектов недвижимости.

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Основные идеи книги Трампа

Бизнесмен и политик уверен, что без настойчивости и упорства невозможно достичь хорошего результата. Весь успех заложен в умении давать отпор обстоятельствам, которые случаются на пути.

Когда я слышу слово "нет", то воспринимаю это как вызов. Чем более серьезные проблемы, тем больше шансов на грандиозный успех,

– говорится в книге Трампа.

Автор также приводит конкретные инструменты, как действовать в непредвиденных обстоятельствах. Вместо того чтобы в очередной раз задумываться, какая беда нависла над вашей головой, начните сразу ее решать.

Когда вы сталкиваетесь с любыми проблемами, лучшая стратегия - нежелание сдаваться. Сосредоточивайтесь не на проблеме, а на ее решении,

– отмечает предприниматель.

Не забывайте, что ваш опыт – это ваша сила и преимущество. Любая неприятная ситуация – это лишь стимул делать все для того, чтобы дела только улучшились.

Неудача – это не навсегда! Поддержка партнеров и вера в себя могут стать той невидимой силой, которая отделяет победителей от побежденных,

– уверяет Дональд Трамп.

Не стоит бояться рисков и экспериментов. Конечно, необходимо все делать разумно, но без активности и авантюризма никогда не стать "номером один".

Когда я советую вам рисковать, то знаю, о чем говорю. Будьте готовы, что ситуация сложится не так, как вы планировали, но не бойтесь авантюр,

– пишет бизнесмен в своей книге.

Свое место под солнцем всегда надо отстаивать. Не все люди есть борцами от природы, но эти навыки всегда необходимо развивать и совершенствовать. Даже если результат отрицательный – это все равно результат.

Будьте выше, чем проблемы и всегда начеку, чтобы бороться за свое. Если вы занимаетесь чем-то с чувством безусловной любви, то отсутствие результата не должно вас разочаровывать,

– додает Трамп.