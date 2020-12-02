В Кропивницком многодетную маму затравили в школьном вайбер-чате: подробности скандала
Многодетной матери из Кропивницкого Виктории Мумиге устроили травлю в школьном чате для родителей. Женщине пригрозили оставить ее ребенка без подарка на День святого Николая в случае неуплаты долга в "фонд класса".
Дело в том, что на протяжении нескольких месяцев мама 4 детей Виктория Мумига не сдавала по 50 гривен в так называемый "фонд класса", в котором учится ее дочь, второклассница Карина. Следовательно, за женщиной закрепился "долг", и другие родители фактически затравили ее в вайбер-чате. Они пригрозили: если женщина не заплатит требуемую сумму, ее дочь останется без подарка в День святого Николая, информирует ТСН.
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Мне никто не помогает: я сама своими силами одела, обула, собрала в школу детей, и я сижу в шоке. Я должна вытянуть последние средства,
– пожаловалась Виктория Мумига.
Женщина подчеркнула: объясняла другим родителям: она живет в нищете, а также готова была сдать отдельную сумму денег на подарок Карине к празднику. Но других родителей этот вариант не устраивал.
Женщина пожаловалась на травлю в соцсетях / Скриншот
Зато в вайбер-чате она получила следующее сообщение:
Не сдаете фонды, – будете без подарка. Никто за вашего ребенка платить не будет. Я вас добавила в группу, чтобы предупредить.
Вот что ей писали в родительском чате / Скриншот
Как отреагировали в соцсетях
Эта история получила огласку в соцсетях. На защиту многодетной мамы стала родительская общественность всего Кропивницкого.
Активисты привезли школьнице Карине новогодний подарок, а администрации школы – туалетную бумагу.
Однозначно это вымогательство средств со стороны председателя родительского комитета второго класса. Это статья 189 Уголовного кодекса – "Вымогательство" и это буллинг,
– отметила представительница родительского совета Кропивницкого Евгения Захарченко.
Активисты планируют обратиться с заявлением в полицию.
Дочке Виктории таки организовали подарок / Скриншот из соцсетей
А что же говорят в школе
Классный руководитель Карины общаться с мамой ученицы якобы не захотела. Между тем в администрации школы уверяют, что о конфликте узнали из соцсетей и обещают с ситуацией разобраться.
По словам временной исполняющей обязанности директора школы Евгении Сандул, заведение не может отвечать за родителей. Комментировать ситуацию пока отказываются.
А вот городское управление образования назвало ситуацию с многодетной мамой недопустимой. Дескать, принудительные сборы в фонды школы и класса в Кропивницком запрещены. Новогодние утренники и сладкие подарки из-за пандемии коронавируса, кстати, тоже под запретом.
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