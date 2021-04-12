По словам психологов, эта тема является очень тревожной, ведь травля влияет негативно как на весь коллектив, так и на каждого человека в отдельности, на психическое здоровье и на академические достижения.

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Психолог Анна Овдиенко рассказала, как выявлять буллинг, и назвала методы противодействия буллингу и типичные ошибки и трудности, которые возникают в работе с ним.

Что такое буллинг? Буллинг (травля) – это действия участников образовательного процесса, которые заключаются в психологическом, физическом, экономическом или сексуальном насилии, которое совершается в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица.

На что стоит обратить внимание

Тревожные признаки:

у ребенка поврежденные или утерянные части одежды, книги или другие предметы;

у ребенка неожиданные ранения, синяки царапины;

у ребенка мало друзей или вовсе их нет;

кажется, что ребенок боится идти в школу и возвращаться, садиться в автобус и тому подобное;

ребенок теряет интерес к домашним заданиям или начинает делать их гораздо хуже, чем обычно;

ребенок выглядит подавленным, грустным, заплаканным, не имеет настроения, когда приходит домой;

ребенок часто жалуется на головную боль, боли в желудке, другие физические неурядицы;

ребенок тревожно спит и часто снятся плохие сны;

ребенок теряет аппетит, проявляет тревогу и низкую самооценку.

Почему люди буллят других

Психолог отмечает, что на самом деле буллер – это также ребенок, который нуждается в помощи и имеет определенные потребности, и если они будут удовлетворены, то проблема буллинга будет решена.

Какие могут быть причины того, что дети начинают буллить:

ощущение беспомощности и бессилия; стресс и травма; низкая самооценка; страх быть исключенным из компании, если они не присоединятся; непонимание, как чувствует себя кто-то другой, неразвитая эмпатия; выброс гнева и агрессии; культура агрессии и издевательств; роль жертвы буллинга в прошлом.

Что делать школе в случаях буллинга

Основным нормативным документом в этом случае является приказ №1646, который называется “Некоторые вопросы реагирования на случаи буллинга (травли) и применения мер воспитательного воздействия в учебных заведениях”.

Действия учебного заведения в случаях буллинга: прежде всего, должно быть сообщение о травле. Директор должен уведомить полицию и родителей, а также службу по делам детей и центр социальных служб для семей, детей и молодежи. После этого директор должен созвать заседание комиссии по рассмотрению случая буллинга.

Типичные ошибки школ:

не оказывается первая медицинская помощь;

не регистрируется уведомление о буллинге;

комиссия "расследует" был буллинг или нет;

не приобщают родителей к заседанию комиссии.

Как противодействовать буллингу: методы

1. Дневник буллинга

Эта методика имеет психологическую и юридическую пользу. Заключается она в том, что кто-то фиксирует факты того, что ощущается при каждом акте травли.

Так, в первой части этого дневника вы фиксируете что и когда случилось, о чем шла речь, что стало причиной конфликта, кто как себя вел, какие фразы были сказаны.

Вторая часть является более психологической, ведь записываются ваши мысли относительно того, могли бы вы поступить иначе, кто вас поддерживает, как вы себя при этом чувствовали, были ли свидетели или доказательства.

2. Команда связей

Создается команда учащихся с лидерскими качествами, которые отбираются по конкурсу. Эти дети проходят определенные учения, где им рассказывают о том, что делать, если они стали свидетелями травли. Таким образом, ученики старших классов должны стать “шефами” учеников из классов младшего возраста.

3. Правила класса

Психолог также советует предложить детям самостоятельно создать правила класса. Важно проследить, чтобы вовлеченными были все. Правила должны приниматься голосованием и подписываться.

4. Методика “Без обвинений”

Эта методика заключается в привлечении всех участников буллинга для определения того, что они могут сделать, чтобы решить эту ситуацию.

У нее есть 3 этапа:

На подготовительном этапе происходит первый разговор с жертвой буллинга, ее родителями и информирование других учителей.

На этапе проведения – формирование группы помощников, планирование действий с ними, второй разговор с жертвой, повторные беседы с каждым из помощников.

На заключенном этапе – празднование сделанного и мониторинг состояния дел.

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