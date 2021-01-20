В Херсонской области интимные фото 13-летней ученицы попали в школьный чат, и это повлекло травлю со стороны одноклассников. В конце концов девочка закрылась в себе и отказалась посещать школу.

Правоохранители пока расследуют факт буллинга в школе. Случай произошел в селе Новотроицкое. Там в полицию обратилась мама школьницы и рассказала, что над ее дочерью издеваются одноклассники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Херсонской области.

Важно Полиция будет ставить на учет детей, устраивающих буллинг в школе: детали

Дети создали в соцсети общий ученический чат, где унижали девочку. Во время проверки факт кибербуллинга школьницы в мессенджере подтвердился.

Что известно об этом инциденте

Мама узнала о недоразумении в классе в конце прошлой недели. Однако девочка долго молчала о своих проблемах.

Еще месяц назад в одной из соцсетей с девочкой начал общаться парень ее возраста. Во время длительной переписки он попросил прислать ее интимные фото, и она согласилась,

– рассказали в полиции.

Впоследствии один из одноклассников показал девушке чат в мессенджере, в котором дети высказывались в адрес девушки нецензурной бранью и пересылали между собой ее интимные фото. Девушка увидела, что именно эти фото она прислала новому знакомому в интернете.

После буллинг школьница закрылась в себе, отказалась ходить в школу и видеться с друзьями. Некоторое время родители девушки пытались разобраться в ситуации самостоятельно, но это не помогло, поэтому они обратились в полицию.

Выяснилось, что переписку в соцсети с девушкой вели две ее одноклассницы. Так, 13-летние девушки создали аккаунт парня и вели переписку с ученицей. Затем скриншоты диалогов или фотографий присылали в ученический чат, где и смеялись над одноклассницей.

Какое наказание получили дети

В отношении родителей несовершеннолетних обидчиц полицейские составили административные протоколы по статье "буллинг (травля) участника образовательного процесса". С детьми, которые издевались над одноклассницей, провели профилактические беседы.

Что такое буллинг?

Буллинг или травля – это разновидность психологического или физического насилия со стороны человека или группы людей, которые имеют определенные преимущества перед другими. Буллинг может быть психологическим, физическим, экономическим или сексуальным.



В последнее время обороты набирает кибербуллинг (травля в сети). Добавим, что в Украине 67% школьников сталкивались с травлей.

К слову, в Украине уже два года действует закон о буллинге. Он предусматривает наложение штрафа в размере 850-1700 гривен или привлечение к общественным работам на 20-40 часов. Если буллер несовершеннолетний, то ответственность несут его родители.