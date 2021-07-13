Буллинг мамы 2-летней девочки в садике под Днепром: что говорят в горсовете

В городе Пятихатки под Днепром мама девочки пожаловалась на буллинг от воспитателей в садике "Малятко". Мол, там придирались к ее внешнему виду и требовали деньги. В городском совете прокомментировали скандал.

Мама двухлетней девочки пожаловалась на буллинг из-за одежды со стороны заведующей. В то же время в горсовете заявляют, что женщину в детсаду не буллили.

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Как скандал комментируют в горсовете

Так, в управлении образования Пятихатского городского совета после обращения мамы создали комиссию, которая рассмотрела эту ситуацию.

Однако, по результатам работы комиссии, буллинг в саду не подтвердили.

Документы, что заявительница одинокая мать – отсутствуют. Пренебрежительного отношения к заявительнице директор не проявляла, не отправляла в другой детский сад, а наоборот – убеждала оставить ребенка в саду,

– рассказали в управлении.

Так, по состоянию на 9 июля дочь заявительницы (Инны Гребцовой – 24 канал) зачислена в ясельную группу детского садика №3 "Малятко" и вопрос о ее отчислении не поднимался.



Мама Инна Гребцова с дочкой / Фото с ее фейсбук-страницы

Что известно о скандале в садике

Ранее мама двухлетней девочки Инна Гребцова рассказала, что во время приема ее ребенка в детсад с нее требовали деньги, а также заведующая постоянно придиралась к ней то из-за ее одежды, то из-за одежды ребенка.

Мы пришли в садик, на мое приветствие заведующая ответила: "А более приличной панамки не было для ребенка? И ребенок одет не по сезону". Я ответила, что в ее рюкзаке лежат кофты, шорты, майки на все случаи. На что получила ответ: "Нам что, бегать сейчас ее кофту или рюкзак искать?"

– говорит мама.

После конфликта с администрацией заведения женщина решила не водить ребенка в этот детский сад.

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Что говорит заведующая садика

Руководитель дошкольного учреждения "Малятко" в Пятихатках Виктория Половая рассказала свою версию событий.

Женщина говорит, что только сделала маме несколько замечаний насчет внешнего вида, когда она привела девочку в детсад раздетой, когда утром было недостаточно тепло.

Она была одета в короткие шорты и ​​прозрачную майку, через которую был виден элемент купального костюма. Также она ребенка привела легко одетого, когда было прохладно. Говорю: "Вы немножко не по погоде ребенка одели", ей не понравилось,

– говорит педагог.

Виктория Половая добавила, что о панамке вообще не говорилось. И относительно денег при зачислении (1400 гривен), о которых рассказывает Инна, в детском садике не знают.

К слову, в детском саду возле Запорожья мальчик пожаловался родителям на насилие от воспитательницы. Оказывается, что педагог ударила его по губам во время прогулки. Детали – в статье.