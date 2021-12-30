Булинг в школе: на Волыни 15-летний ученик унижал младшего школьника

Нововолынский суд назначил штраф отцу, сын которого психологически и физически травил младшего школьника.

Известно, что подросткам по 15 и 14 лет, в какой школе они учатся, в постановлении не указано.

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В суде сообщили, что 15-летний школьник унижал на год младшего одноклассника. Ученик совершал психологическое и физическое насилие, в результате чего был причинен вред здоровью потерпевшего.

Отца буллера признали виновным в нарушении статьи № 173-4 (травли участника образовательного процесса) и назначили ему 850 гривен штрафа.

Отметим, что по статье о буллинге обычно судят именно родителей, поскольку школьники несовершеннолетние. Штраф по части первой настоящей статьи составляет от 850 до 1700 гривен.

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