Известно, что подросткам по 15 и 14 лет, в какой школе они учатся, в постановлении не указано.
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В суде сообщили, что 15-летний школьник унижал на год младшего одноклассника. Ученик совершал психологическое и физическое насилие, в результате чего был причинен вред здоровью потерпевшего.
Отца буллера признали виновным в нарушении статьи № 173-4 (травли участника образовательного процесса) и назначили ему 850 гривен штрафа.
Отметим, что по статье о буллинге обычно судят именно родителей, поскольку школьники несовершеннолетние. Штраф по части первой настоящей статьи составляет от 850 до 1700 гривен.
Последние случаи буллинга в Украине
- В Херсонской области 13-летний мальчик издевался над одноклассниками. Он позволял себе толкать, разбрасывать вещи, а одежду рисовал маркером. Буллер уверял, что так он шутил. С парнем провели воспитательную беседу, а его родители получили протокол за буллинг.
- Участницу избиения школьниц в Запорожье, которая нанесла больше всего ударов, посадили в СИЗО на 60 дней. Сама же девушка говорила, что не хотела бы находиться в СИЗО и подала апелляционную жалобу в суд.
- 13 декабря стало известно, что в Запорожье сделали операцию школьнице, которую жестоко избили старшие девушки на школьном стадионе. Все случилось, вероятно, из-за ревности.