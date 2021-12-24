В полицию обратилась местная жительница, сына которой и обижал буллер. Об этом правоохранители написали 23 декабря.

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Родителей ученика оштрафовали, потому что он буллил детей

В Херсонской области ювенальные полицейские составили протокол за буллинг на родителей ученика 4 класса, который обижал одноклассников,

– рассказали правоохранители.

Они объяснили, что обратившаяся в полицию мать рассказала – буллер издевается над ее 10-летним сыном. Ювенальная превенция приехала в школу и выяснила, что буллинг действительно есть.

"От травли страдал не только сын заявительницы, но и другие ученики класса. Буллер толкал детей, плевался в них, словесно обижал и систематически провоцировал конфликты", – рассказали в полиции. По словам учителей:

буллер агрессивно обращался со всеми детьми;

на замечания учителей не реагировал;

они проводили воспитательную работу с ребенком, но ситуация не изменилась.

Поэтому инспекторы ювенальной превенции с родителями и учителями провели разъяснительную работу с учеником и объяснили ему, что такое поведение недопустимо.

Обратите внимание! В полиции призвали не замалчивать случаи буллинга, чтобы не способствовать нарушителям и предотвратить последствия травли.

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