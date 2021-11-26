На Буковине школьница жестоко подралась с другим учеником: шокирующие видео

Двое учеников Шировецкой школы на Буковине подрались на видео, чтобы распространить его в соцсетях. Девушка первой бросилась на парня с кулаками. Шокирующее видео и детали – смотрите в статье.

Жестокая драка школьников

Драка произошла между девушкой и парнем. Инцидент произошел в Шировецком учебно-воспитательном комплексе. Парень сначала не реагировал на нападения школьницы, а потом так же кулаками начал наносить удары в ответ.

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В сети обнародовали два видео. На первом – начало драки между подростками, очевидно, на перемене. Парень стоит у окна в коридоре, девушка – где-то за метр. Она внезапно бросается на парня и начинает кулаками бить его в живот.

Ученик отходит, прячет телефон в карман куртки. В это время ученица снова наносит удары, поэтому парень разворачивается и дает сдачи – так же с кулаками.

Несколько раз он попадает ученице в голову. Судя по всему, драка закончилась, когда он сильно ударил девушке в ухо. Затем она отошла, и другая девушка подошла к ней, чтобы помочь.

Смотрите первое видео драки школьников:

За дракой наблюдала толпа других учеников – дети комментировали и шумели. А еще когда автор записи снимает школьников в конце драки, видно, что среди них есть женщина, она оглядывается и разводит руками. Когда она подошла, неизвестно. Вероятно, это учительница искусства и христианской этики.

Второе видео короче. Там есть момент, когда парень начал давать сдачи девушке, и один из учеников дал ему пинка. Но после того сразу отошел, драка же продолжалась дальше.

Смотрите второе видео драки в школе:

Причины конфликта между подростками пока неизвестны. Но большинство комментаторов видео поддерживают парня, а не девушку. Считают, что школьница сама виновата.

Некоторые предполагают, что парень – тихоня, а она хотела повыпендриваться. Или же что над ним постоянно издеваются в школе, и это был лишь очередной эпизод. И лишь немногие замечают, что все равно нельзя было бить девушку.

Что говорят в школе

Директор Шировецкой школы Владимир Томин рассказал "Суспільному", что инцидент произошел неделю назад, однако видео обнародовали только теперь. По его словам, девушка провоцировала парня кулаками.

Родители с жалобами в школу или в полицию по этому случаю не обращались, хотя их вызывали в школу для разговора,

– сказал Томин.