В учебное заведение, где он должен был сдавать оценивание, парень так и не прибыл. Пока его разыскивали, как полицейские, так и волонтеры, юноша поселился в гостинице Черновцов.

Ранее Поехал на ВНО и исчез: в Черновицкой области уже 10 сутки разыскивают 18-летнего парня

Парень говорит, что хотел жить отдельно

Свой поступок он объяснил так: хотел жить отдельно от семьи. Узнав, что его разыскивают, пропавший решил все же дать о себе знать и вернуться домой. Правоохранители говорят, что никаких противоправных действий против парня за эти дни не совершали.

С юношей провели профилактические беседы

Сейчас с юношей и его матерью полицейские проводят профилактические беседы, чтобы ситуация не повторилась в будущем.

В Индонезии парень вернулся через 17 лет после похищения

Отметим, что недавно в Индонезии произошла удивительная история. Парень, которого похитили еще в 5-летнем возрасте, вернулся к своей семье. Произошло это только через 17 лет после ужасного инцидента. Найти родных юноше помогло воспоминание из детства – вид старого рынка, который он и разыскал через Google Maps.

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